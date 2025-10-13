Paro nacional docente: quiénes no tendrán clases este martes 14 de octubre







La medida afectará a escuelas de todo el país y estará acompañada por una movilización frente al Congreso.

Convocan a un nuevo paro nacional docente para el martes 14 de octubre.

Este martes 14 de octubre, los gremios docentes del país harán un paro nacional en las actividades educativas. La medida es parte del plan de lucha que busca visibilizar la tensión acumulada entre los trabajadores de la educación y el Gobierno de Javier Milei, sobre todo en la praxis salarial, el presupuesto y el desfinanciamiento institucional.

Padres, estudiantes y autoridades educativas tendrán un día sin clases. Las repercusiones se sentirán en gran parte del sistema escolar y la protesta tendrá una movilización en la Ciudad de Buenos Aires.

usasanjuan.jpg Tres gremios docentes marcharán en San Juan en desacuerdo con el aumento salarial que decidió el gobierno de Marcelo Orrego.

Nuevo paro docente: los motivos El paro nacional docente del 14 de octubre es una jornada de lucha y el lema es "La escuela enseña y construye esperanza", según el comunicado oficial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

Los reclamos que figuran en la lista de motivos son la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas que adeudan, el llamado a una Paritaria Nacional Docente, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, aumentos salariales dignos, mejores condiciones laborales, reclamos de infraestructura escolar, recortes en el presupuesto y desfinanciamiento educativo.

Es una parte de las continuas protestas que incluyen clases públicas, radios abiertas y manifestaciones en distintas provincias del país. Paro de docentes.webp A quiénes afectará el paro nacional docente La medida de fuerza que convocó la CTERA tiene alcance nacional, por ello la mayoría de las escuelas públicas del país cerrarán sus puertas en la jornada. A pesar de que la convocatoria es amplia, la adhesión varía según la provincia, jurisdicción y modalidad educativa. Las escuelas privadas, en tanto, algunas podrían no adherirse al paro, eso depende de los convenios y la decisión de los gremios locales. Se espera una movilización federal con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de visibilización del reclamo a nivel nacional.