Plazo fijo: cuánto tengo que invertir en octubre 2025 para ganar más de $120.000 a 30 días

El Banco Nación ofrece opciones de inversión en plazos fijos con diferentes rendimientos según el canal de contratación. Los clientes pueden elegir entre realizar la operación de manera presencial en sucursales o a través de la banca electrónica. Cada modalidad presenta tasas de interés distintas que influyen en el rendimiento final de la inversión.
La entidad financiera proporciona un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias según el monto invertido y el plazo seleccionado. Esta herramienta digital ofrece información detallada sobre los intereses generados y el monto total que el inversor recibirá al vencimiento del plazo.
Plazo fijo en octubre 2025: cuánto deposito para ganar más de $120.000 a 30 días
Para obtener una ganancia superior a $120.000 en un plazo de 30 días, los inversores deben considerar las diferencias entre las modalidades de contratación. Según el simulador de plazos fijos del Banco Nación, una inversión de $5.000.000 genera distintos intereses según el canal elegido.
En la modalidad sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,50%, los intereses generados ascienden a $121.232,88. Esto implica que el monto total al finalizar el plazo sería de $5.121.232,88.
Por otro lado, en la modalidad electrónica, con una TNA del 37,50%, los intereses generados son de $154.109,59. En este caso, el monto total al vencimiento del plazo sería de $5.154.109,59.
