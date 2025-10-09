Plazo fijo: Este es el banco que paga más intereses este jueves 9 de octubre







Los bancos mueven las tasas de interés en sus plazos fijos a 30 días en línea con la cautela que manejan ante un panorama incierto.

Cada banco establece una tasa de interés para sus plazos fijos a 30 días sobre la base de lo establecido por el BCRA. Depositphotos

En los últimos días, el panorama de los plazos fijos en Argentina mostró una tendencia clara: las tasas de interés que ofrecen los bancos para depósitos a 30 días se mueven con cautela. Esto afecta directamente a los ahorristas que buscan proteger sus fondos de la inflación mediante instrumentos de bajo riesgo. La variabilidad y dispersión de las propuestas entre las entidades bancarias obliga a prestar atención al detalle de cada oferta ofrecida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las plataformas oficiales, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), permiten comparar las ofertas de los distintos bancos. Este jueves 9 de octubre, el ICBC es el banco con mayor tasa de interés en este tipo de colocaciones.

Los bancos mueven las tasas de interés de los plazos fijos con cautela Desde inicios de octubre, las tasas promedio para los plazos fijos a 30 días en pesos experimentaron una caída sostenida, evidenciando una compresión frente a valores anteriores. Hoy, en contrapartida, la tendencia marcó una dirección contraria.

El movimiento se enmarca en un contexto macroeconómico en el cual el organismo que preside Santiago Bausili flexibilizó los márgenes para que los bancos definan sus propias tasas, por la eliminación de la tasa mínima obligatoria. Los bancos apuntan a mantenerse más competitivos, en un contexto como mínimo, extraño.

Plazo Fijo Plata

Uno por uno, las tasas de interés de cada banco Aquí un repaso actualizado de lo que algunos bancos están ofreciendo como tasa de interés para este jueves 9 de octubre para depósitos a 30 días en pesos: Banco Nación: 39%

Santander: 35%

Banco Galicia: 37,5%

Banco Provincia: 34%

BBVA: 35,5%

Banco Macro: 39%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 41,45%

Banco Ciudad: 31%