Garbarino: "En esta nueva etapa estamos poniendo el acento en el comercio online"

P.: ¿La situación financiera ya quedó totalmente resuelta con las conversaciones con los distintos acreedores?

C.R: Hoy el grupo está completamente saneado. La negociación previa y la adquisición de la compañía, fue un proceso de mucha complejidad y tuvo como finalidad lograr acuerdos con los diversos actores, co-gestionando la empresa durante más de 40 días. El grupo se encuentra hoy en una posición totalmente competitiva, producto de una recomposición de relaciones con proveedores y la reducción significativa de su deuda bancaria, uno de los motivos principales que generaron dificultades en el pasado, trajo aparejado un saneamiento financiero total de la misma. El porcentaje de disminución total del pasivo se ve reflejado en el balance complementario posadquisición.

P.: ¿Cómo está afectando la imposibilidad de abrir los locales por la pandemia?

C.R.: Sin duda es un problema que sufren todos los comercios en nuestro país y en gran parte del mundo. Actualmente las sucursales de Garbarino y Compumundo situadas en el interior del país se encuentran abiertas y atendiendo a nuestros clientes, por supuesto cumpliendo con los protocolos que estipula cada gobierno local. En esta nueva etapa apuntamos a reformular nuestro espectro de negocios, poniendo acento en el comercio electrónico. La coyuntura actual ha colocado a esta modalidad como la principal forma de venta, pero eso no suple a los puntos de venta directa y presencial. Nosotros creemos firmemente que la presencia física de nuestras marcas Garbarino, Compumundo, GarbarinoViajes, GarbarinoSeguros y Fiden son un activo importante que a la hora de potenciar la venta virtual y por canales digitales, nos permite contar con más de 200 puntos de entrega y 32 centros logísticos distribuidos estratégicamente a lo largo y lo ancho del país.

P.: ¿Qué están pensando para darle más impulso al canal online?

C.R.: Las ventas online durante estos meses han crecido enormemente, en general producto de la situación de aislamiento que estamos atravesando. Por otra parte, si bien los hábitos de los consumidores estaban virando gradualmente hacia una mayor demanda de la compra online, la realidad que nos toca atravesar trajo aparejados cambios de hábitos en un segmento poblacional que no acostumbraba a comprar por Internet, esto amplío la demanda de productos y aceleró los procesos con relación con la venta digital, sumándose a los compradores nativos digitales, que ya estaban presentes con mucha fuerza en el mercado. De hecho, la venta virtual ya estaba activa como canal de venta de Garbarino, no solo como plataforma para ofrecer lo que tiene el retail tradicional, sino también que incorpora sellers que ofrecen al consumidor una variedad ilimitada de productos que permitan satisfacer la demanda que se produce en el mercado, desde electrodomésticos a indumentaria, alimentos, cuidado personal y un amplio abanico de productos. Garbarino Marketplace es hoy la segunda plataforma de compra digital más grande de la argentina y ofrece tanto al vendedor como al comprador una accesibilidad logística que es de un valor agregado incomparable teniendo en cuenta que tenemos 32 centros logísticos en todo el país; esto permite que puedas recibir el producto en tu casa o retirarlo de cualquiera de nuestras sucursales de la manera que más te quede cómoda, y entendemos que para el comprador este rasgo es definitorio al momento de adquirir productos.

P.: ¿Cómo están pagando los salarios, reciben el ATP?

C.R.: Contamos con el otorgamiento de ATP como la mayoría de las empresas del país que se han visto afectadas por la gran peste. Estamos ante la mayor catástrofe humanitaria, social y económica de la historia, por eso es invalorable la ayuda que está prestando el estado nacional a todas las empresas que se encuentran en una situación de subsistencia grave.

P.: ¿Cómo están operando las fábricas de Tierra del Fuego?

C.R.: Las plantas de Tierra del Fuego estuvieron sin poder producir debido a esta crisis, pero con el levantamiento de algunas restricciones a nivel provincial y contemplando todos los protocolos de seguridad para proteger a los trabajadores. Esperamos que a principios de agosto estén produciendo al 60% de su capacidad. Esto va a permitir subsanar el faltante de mercadería que en la actualidad afecta al mercado. En condiciones óptimas tendríamos que estar produciendo 40.000 unidades de diversos productos, entre aires acondicionados, televisores, notebooks y teléfonos celulares. Aspiramos a abastecer a automotrices en el segmento de entretenimientos.

P.: ¿Cómo están las otras unidades de negocios?

C.R.: Garbarino Viajes enfrenta la misma parálisis que el sector turismo mundial en términos generales. Es uno de los rubros que resultó más afectado por esta pandemia e inexorablemente la situación que estamos atravesando modificó hábitos, principalmente en rubros como el turismo y el entretenimiento, y nosotros nos encontramos trabajando fuertemente en adaptar la oferta a los nuevos tipos de demanda y a las nuevas costumbres que se van a instalar en la sociedad pospandemia.

En cuanto a Compumundo sin dudas es una marca instalada en el consumidor de tecnología argentino y estamos abocados a acompañar la demanda de estos consumidores tan particulares, enfocándonos en sus necesidades, que no terminan en la adquisición de una consola de videojuegos, sino que requieren un desarrollo de oferta específico de una gran variedad de productos; uno de los segmentos que hoy tiene mucha presencia es el de los gamers, que constantemente se está actualizando en consonancia con el desarrollo tecnológico. Además, Compumundo tiene un valor agregado que es Tech Go, que brinda servicios al cliente en todo lo que tenga que ver con el soporte de sistemas en los productos que ofrecemos, brindando un servicio integral. Por otra parte, también tenemos GarbarinoSeguros, otra línea de negocios que no solo está destinada a los productos que vendemos sino que contempla una oferta amplia en seguros patrimoniales. Y Fiden, la tarjeta de crédito propia de Garbarino, que te permite acceder a la compra en cualquier comercio del país como así también a tarjetas recargables. También estamos lanzando otros servicios que se adaptan a la demanda actual, como la billetera virtual.

P.: ¿Cuándo van a empezar con los planes de expansión regional?

C.R.: El plan de expansión ya está en marcha. Queremos llevar a Garbarino a ampliar su modelo de negocio a países de América Latina. En principio estamos estudiando los mercados de Uruguay, Paraguay y Bolivia, donde aún sin tener presencia física, la marca tiene amplio conocimiento y excelente reputación. El plan contempla una fuerte inversión para expandir el desarrollo comercial, en principio, a esos países en forma gradual durante los próximos 2 años, con toda la oferta de bienes y servicios que hoy tenemos en nuestro país.