Gasoductos: suman nuevos créditos y en 2024 volvería el superávit energético

Solo si el Gobierno finaliza la etapa 1 del gasoducto NK, prevé un ahorro de u$s 4.293 millones, por la sustitución de importaciones de gasoil, fuel oil y GNL para generación, un monto al que se llega entre el invierno del 2023 y 2024. Luego, si se concreta la reversión del gasoducto Norte y la segunda etapa del NK, se sumarán otros u$s 3.168 millones, informó Gerez. Con la segunda etapa, la ex Enarsa estima que se podrían transportar 39 MMm3, lo cual implicará una ampliación del 25% de la capacidad total del sistema troncal.

Sin embargo, algunos analistas especializados en el sector energético que consultó Ámbito ven todavía lejos que se concrete el segundo tramo, que irá desde Salliqueló y hasta San Jerónimo. Por un lado, porque todavía no se presentaron los pliegos licitatorios. Gerez adelantó que “la idea es dejar esa obra adjudicada y con el inicio de trabajos al fin de la actual gestión”, es decir, en diciembre de 2023.

Pero además de la licitación, el segundo tramo necesita financiamiento. Este jueves, Massa anunció desde Estados Unidos que el Fondo Soberano Saudí invertirá u$s 500 millones en infraestructura, y parte de esos fondos irán a la compra de tubos del segundo tramo del gasoducto NK, y también del de La Carlota-Tío Pujio. El segundo tramo también tiene la confirmación de u$s 540 millones del banco de Cooperación Andina de Fomento (CAF), y se espera que Brasil financie u$s 689 millones, a través del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes). Así todo, todavía falta conseguir más financiamiento: si bien fuentes oficiales no tienen aun el número fino de cuánto costará, se estima que sea un monto similar al primer tramo, de u$s 2.500 millones.

Con mayor infraestructura y producción, Argentina podría volver a tener superávit en la balanza energética en 2024, según se ilusionan desde el Gobierno. Sería un hecho significativo desde la macroeconomía, que no ocurre desde el 2010, hace 14 años, según Daniel Dreizzen, consultor de Aleph Energy-Ecolatina. Dreizzen estima que este año la balanza cerrará negativa en unos u$s 2.500 millones, y el año que viene positiva en u$s 4.000 millones. Desde otras consultoras como Economía y Energía, de Nicolás Arceo, también tienen proyecciones con signo positivo para el año que viene.

De todos modos, para lograrlo, se necesitarán cumplir los proyectos ya lanzados de ampliaciones de ductos desde Vaca Muerta, estimó Dreizzen, aunque también aseguró que la clave pasará por el petróleo, si finalizan las ampliaciones a Chile y del oleoducto del Valle. En la misma línea, Juan José Carbajales, profesor de la UBA estimó que al superávit se llegará por las menores importaciones de GNL por más producción local de gas natural de Vaca Muerta, mayores exportaciones de crudo por Bahía Blanca y la habilitación del oleoducto trasandino de YPF.