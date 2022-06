Transportistas reclaman la falta de gasoil y el estado de las rutas: "Es insostenible"

Delia Flores es Despachante de Aduana desde 1982, año en que abrió su primera oficina en Paso de los Libres (Corrientes). Tiene empresas de comercio exterior y transporte internacional de cargas terrestres en Argentina (Mercury) y en Brasil (Fulltrans).

En 2009, fundó GEMA, Asociación Civil Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas y es autora del libro “Abriendo Caminos” al crecimiento de las Mujeres en los Negocios.

Recibió el premio a la Empresaria del Año en el “She is Global Forum 2021” Barranquilla, Colombia y fue distinguida en el Congreso de la Nación, por su trayectoria empresarial y su apoyo el emprendedurismo femenino, en marzo de 2022.

La empresaria aseveró que el transporte de carga enfrenta numerosos problemas para el desarrollo de la actividad. Asimismo, sostuvo que la autonomía económica es el verdadero camino del empoderamiento de las mujeres.

Periodista: ¿Desde cuándo enfrenta su empresa faltante de combustible?

Delia Flores: Desde marzo estamos padeciendo la falta de combustible. Pero la situación se ha ido agravando a medida que fue pasando el tiempo. Hoy es insostenible. No hay gasoil en las estaciones de servicio. Hay que salir a la caza de quien tiene combustible. Algunos dan unos 80 litros por camión. Un tanque normal son 600 litros y uno agrandado unos 1.000. Los precios además son muy diferentes. Cada estación de servicio pone su precio. Y uno paga lo que piden para poder cumplir. Un ejemplo, este lunes la mayoría de las estaciones de servicio te decían que recién iban a tener combustible recién este jueves. Además, cuando se consigue se paga en efectivo.

P.: ¿A qué precio pagan el gasoil?

D.F: Oscila entre $119 pesos, que es el precio oficial, hasta $190.

P.: ¿En cuánto incide el costo del combustible en su actividad?

D.F: El combustible representa alrededor del 60% del costo del flete. El costo laboral 18 /20%.

P.: ¿Cómo han evolucionado los costos?

D.F: ¡¡Hacia arriba, ojalá la economía “evolucione” como los costos del transporte!! Ha sido mayor el incremento de costos del flete que la inflación.

P.: ¿En cuánto aumento el costo del transporte?

D.F: Los costos de transporte terrestre aumentaron en lo que va del año 30%. El año pasado los aumentos alcanzaron a 49%, solo los neumáticos aumentaron 104%

P.: ¿Cuáles son las causas por las cuales es tan caro el transporte de carga?

D.F: Por el costo del combustible, neumáticos, repuestos, renovación de unidades/equipos (aumentaron más allá de la inflación). El motivo es la falta de repuestos y las restricciones a las importaciones.

Además, porque la infraestructura de rutas en mal estado. Otro aspecto es la falta de puertos que “acerquen” el mundo a los centros de producción, a las economías regionales. Todo tiene que salir por Buenos Aires, está todo muy concentrado en el Puerto de Buenos Aires.

Asimismo, se debe explotar más la hidrovía y ampliar y mejorar la red ferroviaria. También faltan autopistas.

P.: ¿Por qué se dice que Argentina tiene severos problemas de logística?

D.F: Por la deficiencia en infraestructura, las rutas y los trenes en mal estado y distintas trochas. El sistema ferroviario es deficiente. Recién ahora están arreglando vías en el FFCC Belgrano donde estaba interrumpido. Hay una parte del FFCC Belgrano que está interrumpida desde hace años: como resultado de ello, en Tucumán se concentraron las cargas que llegan en camiones y desde allí van en tren a Buenos Aires para salir por el Puerto. Para dar un ejemplo de la logística que se usa para las exportaciones de los productos que salen desde el NOA.

P.: ¿Es cuánto afectan a la logística las regulaciones aduaneras, por ejemplo, con Brasil?

D.F: Actualmente hay un sistema de “señas” (una especia de turnos para ingresar al recinto aduanero en las fronteras del lado brasileño) que demoran los camiones entre 3 y 7 días Han llegado a demorar 10 días. Esto es demasiado costoso para un transporte. Si a esto se suma el tiempo que lleva el propio proceso aduanero en lado Argentino, el “transit time” de un viaje puede demorar el doble o más de los tiempos lógicos de tránsito.

P.: ¿Cómo impactan en su actividad los impuestos, nacionales, provinciales y municipales?

D.F: Los Ingresos Brutos son un impuesto bastante devastador, en Capital Federal es el 3% directo sobre lo facturado.

P.: ¿Cómo es la vinculación con el gremio de camioneros?

D.F: El mayor problema es el “ataque” a las empresas que no son transportistas, sino comercios, fábricas, que tienen sus propios camiones. El sindicato de camioneros quiere que la empresa ponga los conductores en su gremio, cuando la fábrica o comercio en realidad tiene sus empleados en el gremio que nuclea su actividad principal.

P.: ¿El gremio es cooperativo con la actividad? (me refiero si ayudan a que haya empresas de transporte)

D.F: Les interesa que haya empresas, eso sí. Pero de fomentar la actividad, no se nota…

P.: ¿En cuánto está el salario básico de un camionero?

D.F.: El salario para el mes de mayo en Argentina está en $ 71.000 más incentivos diversos como, por ejemplo, los correspondientes a sábados después de las 13 horas, domingos, feriados, pernoctada, cruce de frontera. Dependiendo de su categoría, por permanencia fuera de su residencia habitual se paga $ 3.332 o $ 1746 por día. Por cruce de frontera $ 2.500 promedio.

En el transporte internacional generalmente se paga un porcentaje sobre la ganancia bruta del flete, alrededor del 15%.

El acompañante (en realidad, dos choferes) es necesario cuando el camión tiene que viajar o llegar en tiempo récord sin tiempo para el descanso. Ahora se usan más “las postas” es decir, cada determinada cantidad de kilómetros, van cambiando.

P.: ¿Existen requisitos de alojamiento y comida?

D.F.: Donde hacen postas, sí. En los viajes internacionales, de largas distancias, conduce un chofer, que tiene en su camión la cabina /dormitorio, la cocina, heladera, y todo el equipo para permanecer hasta semanas viajando, pasando fronteras, esperando. Hay viajes internacionales a Perú, otros a Chile desde San Pablo, y a veces la cordillera está cerrada por largos días por causa de la nieve.

P.: Siempre se dijo que es más barato traer una mercadería del exterior que del norte del país a la Ciudad de Buenos Aires…

D.F: Eso fue antes de la pandemia. Luego de la crisis logística global, los fletes de China están en valores récord. La relación cambió: es más favorable traer del norte del país que de China.

P.: ¿Cuáles son las mayores urgencias en materia de infraestructura?

D.F.: Mejorar las rutas, que haya más autopistas. También favorecería la mayor cantidad de “bitrenes”.

P.: ¿Le es complicado ejercer su autoridad en una actividad asociada al sector masculino?

D.F.: A veces si, por ser una actividad de muy pocas mujeres, no nos dan el lugar que nos corresponde. Eso puede ser por cultura, por estereotipos ya establecidos.

Como toda actividad que ha sido dominio de hombres, va a llevar un tiempo asimilar los cambios. En mi caso en particular, como tengo tantos años de experiencia en el sector, no es algo que me suceda.