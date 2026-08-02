Valentín Barco fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra + Agregar ámbito en









Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, el exBoca dejó el Racing de Estrasburgo y fue oficializado por el conjunto londinense. La cifra del fichaje aún se desconoce.

Valentín Barco fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra.

Tras haber disputado el Mundial 2026 con la Selección argentina, Valentín "Colo" Barco fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra. El exBoca dejará Racing de Estrasburgo y volverá a jugar en la Premier League, una de las mejores ligas del mundo.

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“Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg“, expresó el club londinense en el comunicado oficial en sus redes.

En el video de presentación, se pueden observar a las calles de Londres mientras de fondo suena una radio en la que se anuncia la llegada del Colo a su plantel. También, aparece en un diario la imagen del futbolista con la frase “Barco is a blue" (Barco es es azul).

Our newest addition. pic.twitter.com/0K2N9YJ4KJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026 Si bien aún se desconoce la cifra del traspaso, se trata de un acuerdo "accesible" entre los clubes debido a que pertenecen al mismo grupo inversor, el BlueCO. La llegada de Barco al club inglés marca, además, su regreso a la Premier League: ya había tenido un breve paso por el Brighton antes de pasar a las filas del Estrasburgo.

Valentín Barco y un nuevo paso por Inglaterra El futbolista de 22 años llegó a Europa luego de su paso por Boca, donde debutó profesionalmente, disputó sus primeros partidos en primera división y hasta fue clave para que el Xeneize llegue a la final de la Copa Libertadores 2023, donde cayó ante Fluminense. Ahí fue cuando el Brighton puso sus ojos en él, pero no pudo asentarse.

Pasó a préstamo por el Sevilla, donde tampoco tuvo el lugar deseado y terminó con otra cesión en el Racing de Estrasburgo, que finalmente compró su pase y lo convirtió en uno de los mejores jugadores del plantel. El "Colo" compartirá equipo con Enzo Fernández, que también fue su compañero en el Mundial con Argentina. Todo esto queda sujeto a que el exmediocampista de River defina su futuro: podría salir de la Premier League en este mercado de pases. Los números de Valentín Barco en Europa Barco jugó 74 encuentros en Europa, repartidos en tres clubes: Racing de Estrasburgo, Sevilla y Brighton. En Francia jugó la mayoría de minutos, mientras que en España e Inglaterra, apenas un puñado de partidos. Brighton: 7 partidos, sin goles ni asistencias.

7 partidos, sin goles ni asistencias. Sevilla: 9 partidos, sin goles y una asistencia.

9 partidos, sin goles y una asistencia. Estrasburgo: 58 partidos, 3 goles y 11 asistencias.

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