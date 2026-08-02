La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026 + Agregar ámbito en









Quedó definida la programación de las jornadas 4, 5, 6 y 7 del campeonato, que tendrá como principales atractivos los duelos Boca-Vélez, Tigre-River, el clásico San Lorenzo-Huracán y el interzonal entre Racing y Boca.

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026. @AFA

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este domingo la programación oficial de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, por lo que los clubes ya conocen el cronograma completo para afrontar un tramo determinante del campeonato durante el mes de agosto. Entre los encuentros más atractivos aparecen Boca-Vélez, Tigre-River, el clásico San Lorenzo-Huracán, además del esperado Racing-Boca en la jornada interzonal.

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La cuarta fecha se pondrá en marcha el viernes 7 de agosto con los cruces entre Rosario Central-Aldosivi e Independiente Rivadavia-Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, la atención estará centrada en el sábado, cuando River visite a Tigre desde las 17, mientras que Boca recibirá a Vélez en La Bombonera a las 19.15. Al día siguiente se disputará una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán, además del choque entre Argentinos Juniors y Racing.

Los grandes partidos que tendrá el Clausura durante agosto La fecha 5 también ofrecerá encuentros de alto voltaje. Boca visitará a Platense el sábado 15 de agosto a las 21.15, mientras que River será local frente a Argentinos Juniors el domingo 16 desde las 18. Además, ese sábado se jugará una nueva edición del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, programado para las 16.45.

La fecha 6, que será interzonal, tendrá uno de los compromisos más esperados del campeonato: Racing recibirá a Boca el domingo 23 de agosto a las 21.30 en Avellaneda. Ese mismo día, River enfrentará a Vélez en el estadio Monumental desde las 19.15, mientras que Independiente será local frente a Independiente Rivadavia.

Por su parte, la fecha 7 marcará el cierre del calendario de agosto. Boca recibirá a Lanús el sábado 29 desde las 19, en tanto que River visitará a Banfield el domingo 30 a las 15. Además, Independiente jugará como local ante Gimnasia de Mendoza y Racing viajará a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia.

Quedó definida la programación de las jornadas 4, 5, 6 y 7 del campeonato, que tendrá como principales atractivos los duelos Boca-Vélez, Tigre-River, el clásico San Lorenzo-Huracán y el interzonal entre Racing y Boca. Programación completa de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026 Fecha 4 Viernes 7 de agosto 19.30: Rosario Central vs. Aldosivi

21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto Sábado 8 de agosto 14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento

17.00: Tigre vs. River

19.15: Boca vs. Vélez

21.30: Independiente vs. Platense

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza Domingo 9 de agosto 15.00: San Lorenzo vs. Huracán

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell's

17.45: Gimnasia vs. Barracas Central

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing Lunes 10 de agosto 19.00: Banfield vs. Belgrano

21.15: Unión vs. Central Córdoba Martes 11 de agosto 21.00: Talleres vs. Lanús Fecha 5 Viernes 14 de agosto 20.30: Racing vs. Banfield Sábado 15 de agosto 14.30: Aldosivi vs. Tigre

14.30: San Lorenzo vs. Unión

16.45: Estudiantes vs. Gimnasia

19.00: Newell's vs. Deportivo Riestra

19.00: Belgrano vs. Independiente Rivadavia

21.15: Platense vs. Boca Domingo 16 de agosto 15.00: Central Córdoba vs. Instituto

15.00: Sarmiento vs. Huracán

18.00: River vs. Argentinos Juniors

20.15: Barracas Central vs. Rosario Central Lunes 17 de agosto 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán

17.00: Lanús vs. Independiente

19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia

21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres Fecha 6 (Interzonal) Viernes 21 de agosto 14.30: Aldosivi vs. Unión

20.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Lorenzo Sábado 22 de agosto 16.00: Gimnasia vs. Gimnasia de Mendoza

16.00: Atlético Tucumán vs. Instituto

18.30: Independiente vs. Independiente Rivadavia

21.00: Newell's vs. Banfield

21.00: Huracán vs. Deportivo Riestra Domingo 23 de agosto 14.45: Sarmiento vs. Estudiantes

14.45: Barracas Central vs. Platense

17.00: Belgrano vs. Defensa y Justicia

19.15: River vs. Vélez

21.30: Racing vs. Boca Lunes 24 de agosto 19.00: Tigre vs. Central Córdoba

21.15: Lanús vs. Argentinos Juniors

21.15: Talleres vs. Rosario Central Fecha 7 Viernes 28 de agosto 19.00: Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto

21.15: Unión vs. Sarmiento Sábado 29 de agosto 14.45: Deportivo Riestra vs. Vélez

17.00: Rosario Central vs. Gimnasia

19.00: Boca vs. Lanús

21.30: Talleres vs. Central Córdoba

21.30: Atlético Tucumán vs. Belgrano Domingo 30 de agosto 15.00: Banfield vs. River

17.00: Argentinos Juniors vs. Aldosivi

19.15: Independiente vs. Gimnasia de Mendoza

21.30: Independiente Rivadavia vs. Racing Lunes 31 de agosto 19.00: Defensa y Justicia vs. Platense

19.00: Estudiantes vs. Newell's

21.15: Tigre vs. Barracas Central

21.15: Instituto vs. San Lorenzo