La Liga Profesional de Fútbol confirmó este domingo la programación oficial de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, por lo que los clubes ya conocen el cronograma completo para afrontar un tramo determinante del campeonato durante el mes de agosto. Entre los encuentros más atractivos aparecen Boca-Vélez, Tigre-River, el clásico San Lorenzo-Huracán, además del esperado Racing-Boca en la jornada interzonal.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026
Quedó definida la programación de las jornadas 4, 5, 6 y 7 del campeonato, que tendrá como principales atractivos los duelos Boca-Vélez, Tigre-River, el clásico San Lorenzo-Huracán y el interzonal entre Racing y Boca.
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La cuarta fecha se pondrá en marcha el viernes 7 de agosto con los cruces entre Rosario Central-Aldosivi e Independiente Rivadavia-Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, la atención estará centrada en el sábado, cuando River visite a Tigre desde las 17, mientras que Boca recibirá a Vélez en La Bombonera a las 19.15. Al día siguiente se disputará una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán, además del choque entre Argentinos Juniors y Racing.
Los grandes partidos que tendrá el Clausura durante agosto
La fecha 5 también ofrecerá encuentros de alto voltaje. Boca visitará a Platense el sábado 15 de agosto a las 21.15, mientras que River será local frente a Argentinos Juniors el domingo 16 desde las 18. Además, ese sábado se jugará una nueva edición del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, programado para las 16.45.
La fecha 6, que será interzonal, tendrá uno de los compromisos más esperados del campeonato: Racing recibirá a Boca el domingo 23 de agosto a las 21.30 en Avellaneda. Ese mismo día, River enfrentará a Vélez en el estadio Monumental desde las 19.15, mientras que Independiente será local frente a Independiente Rivadavia.
Por su parte, la fecha 7 marcará el cierre del calendario de agosto. Boca recibirá a Lanús el sábado 29 desde las 19, en tanto que River visitará a Banfield el domingo 30 a las 15. Además, Independiente jugará como local ante Gimnasia de Mendoza y Racing viajará a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia.
Programación completa de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026
Fecha 4
Viernes 7 de agosto
- 19.30: Rosario Central vs. Aldosivi
- 21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto
Sábado 8 de agosto
- 14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes
- 14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento
- 17.00: Tigre vs. River
- 19.15: Boca vs. Vélez
- 21.30: Independiente vs. Platense
- 21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza
Domingo 9 de agosto
- 15.00: San Lorenzo vs. Huracán
- 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell's
- 17.45: Gimnasia vs. Barracas Central
- 20.15: Argentinos Juniors vs. Racing
Lunes 10 de agosto
- 19.00: Banfield vs. Belgrano
- 21.15: Unión vs. Central Córdoba
Martes 11 de agosto
- 21.00: Talleres vs. Lanús
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
- 20.30: Racing vs. Banfield
Sábado 15 de agosto
- 14.30: Aldosivi vs. Tigre
- 14.30: San Lorenzo vs. Unión
- 16.45: Estudiantes vs. Gimnasia
- 19.00: Newell's vs. Deportivo Riestra
- 19.00: Belgrano vs. Independiente Rivadavia
- 21.15: Platense vs. Boca
Domingo 16 de agosto
- 15.00: Central Córdoba vs. Instituto
- 15.00: Sarmiento vs. Huracán
- 18.00: River vs. Argentinos Juniors
- 20.15: Barracas Central vs. Rosario Central
Lunes 17 de agosto
- 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán
- 17.00: Lanús vs. Independiente
- 19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia
- 21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres
Fecha 6 (Interzonal)
Viernes 21 de agosto
- 14.30: Aldosivi vs. Unión
- 20.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Lorenzo
Sábado 22 de agosto
- 16.00: Gimnasia vs. Gimnasia de Mendoza
- 16.00: Atlético Tucumán vs. Instituto
- 18.30: Independiente vs. Independiente Rivadavia
- 21.00: Newell's vs. Banfield
- 21.00: Huracán vs. Deportivo Riestra
Domingo 23 de agosto
- 14.45: Sarmiento vs. Estudiantes
- 14.45: Barracas Central vs. Platense
- 17.00: Belgrano vs. Defensa y Justicia
- 19.15: River vs. Vélez
- 21.30: Racing vs. Boca
Lunes 24 de agosto
- 19.00: Tigre vs. Central Córdoba
- 21.15: Lanús vs. Argentinos Juniors
- 21.15: Talleres vs. Rosario Central
Fecha 7
Viernes 28 de agosto
- 19.00: Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto
- 21.15: Unión vs. Sarmiento
Sábado 29 de agosto
- 14.45: Deportivo Riestra vs. Vélez
- 17.00: Rosario Central vs. Gimnasia
- 19.00: Boca vs. Lanús
- 21.30: Talleres vs. Central Córdoba
- 21.30: Atlético Tucumán vs. Belgrano
Domingo 30 de agosto
- 15.00: Banfield vs. River
- 17.00: Argentinos Juniors vs. Aldosivi
- 19.15: Independiente vs. Gimnasia de Mendoza
- 21.30: Independiente Rivadavia vs. Racing
Lunes 31 de agosto
- 19.00: Defensa y Justicia vs. Platense
- 19.00: Estudiantes vs. Newell's
- 21.15: Tigre vs. Barracas Central
- 21.15: Instituto vs. San Lorenzo