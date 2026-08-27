Los Azules: la minera consiguió un préstamo de u$s240 millones para avanzar con el proyecto de cobre en San Juan

McEwen Copper cerró un financiamiento a cuatro años para continuar con la ingeniería y los trabajos tempranos del proyecto. La compañía prevé tomar la decisión final de inversión a mediados de 2027 y comenzar la producción en 2030.

McEwen Copper consiguió un préstamo de u$s240 millones para avanzar con el proyecto de cobre en San Juan.

McEwen Copper , compañía propietaria del proyecto de cobre Los Azules , en San Juan, concretó un préstamo a plazo senior garantizado por u$s240 millones , que utilizará para continuar con la ingeniería y los trabajos tempranos del emprendimiento, además de cubrir fines corporativos generales.

El financiamiento tiene un plazo de cuatro años y fue otorgado por un sindicato de prestamistas. Entre los principales participantes se encuentran Sprott Natural Resource Investment Partners , que aportó u$s112 millones; Rob McEwen , presidente y principal accionista de McEwen Inc., con u$s85 millones; y otros prestamistas, por un total de u$s43 millones.

Con estos fondos, McEwen Copper buscará avanzar hacia la Decisión Final de Inversión (FID) de Los Azules. La compañía prevé completar el financiamiento integral del proyecto y adoptar esa decisión hacia mediados de 2027 , mientras que el inicio de la producción comercial de cátodos de cobre está previsto para 2030 , sujeto a la obtención del financiamiento necesario y a las aprobaciones de los permisos sectoriales.

El préstamo permitirá sostener los trabajos de ingeniería y preparación del proyecto mientras McEwen Copper estructura un financiamiento de deuda de mayor escala para Los Azules. Para ese proceso, la compañía designó en mayo de 2026 a Société Générale como asesor financiero exclusivo. En paralelo, también continúan los preparativos para una eventual oferta pública inicial (IPO) de McEwen Copper.

El financiamiento tiene un plazo de cuatro años y fue otorgado por un sindicato de prestamistas.

Los trabajos técnicos del proyecto avanzaron durante la última temporada de campo, que finalizó con más de 5.600 metros de perforación . Según la empresa, los resultados geotécnicos fueron mejores de lo esperado y permitirán optimizar el diseño del rajo abierto a medida que avance la planificación minera.

La ingeniería de los principales paquetes de equipos de proceso —extracción por solventes/electroobtención, ácido sulfúrico y trituración— fue adjudicada a Metso. Además, la licitación de la flota minera se encuentra en su etapa final y la compañía prevé seleccionar al contratista de ingeniería, adquisiciones y gestión de construcción (EPCM) durante el cuarto trimestre de 2026.

Durante el período de mayor actividad de la última temporada de campo, Los Azules empleó a más de 500 personas, de las cuales cerca del 90% fueron contratadas en San Juan.

El proyecto también se vio afectado durante este invierno por una de las temporadas de nevadas más intensas de las últimas dos décadas. La empresa señaló que el regreso al sitio y la gestión del agua producto del deshielo requerirán especial atención y aseguró que está preparada para colaborar con el Gobierno de San Juan y las comunidades locales mediante maquinaria pesada y obras de gestión hídrica.

Al mismo tiempo, McEwen Copper destacó que el deshielo podría contribuir a recuperar los niveles de los embalses hidroeléctricos y recargar los acuíferos, después de varios años de sequía en la región.

Cuánto pagará McEwen Copper por el préstamo

El préstamo de u$s240 millones devengará una tasa de interés anual del 12%, con pagos mensuales de intereses y devolución del capital al vencimiento. La compañía podrá cancelar total o parcialmente el préstamo antes de los cuatro años, aunque deberá abonar el capital pendiente, los intereses devengados y una comisión equivalente al 5% del capital pendiente.

Como parte del acuerdo, los prestamistas también recibieron 15.000 warrants de compra de acciones ordinarias de McEwen Copper por cada u$s1 millón prestado, con una vigencia de cinco años y un precio de ejercicio de u$s40 por acción. McEwen Inc., por su parte, posee actualmente una participación del 46,3% en McEwen Copper, la compañía que controla Los Azules.

La empresa considera que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada y listo para iniciar su construcción una vez completados los pasos de financiamiento y aprobación correspondientes. Además, Los Azules fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un factor que, según McEwen, mejoró la economía prevista para el emprendimiento.

El proyecto apunta a convertirse en una mina de cobre de gran escala y, de acuerdo con los planes de la compañía, alcanzar la neutralidad de carbono en 2038.