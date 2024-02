Gita Gopinath, la número 2 del FMI cuestionó el plan dolarizador de Javier Milei: "No resuelve los problemas"

Gopinath recalca que es importante que el costo del ajuste se reparta entre toda la sociedad, así incluso lo dio a conocer a través del comunicado oficial de su visita. Por eso, aconsejó dos cosas: asegurar que las jubilaciones y la asistencia social sigan a la inflación y que la recaudación venga de “un mejor impuesto sobre los ingresos”. La ex profesora de Harvard sugiere además eliminar gastos tributarios y privilegios a ciertas regiones que no precisa.

Gita Gopinath resaltó el ancla fiscal que lleva adelante Luis Caputo

Dólar y fin del cepo

Para la funcionaria del Fondo, es necesario aportar más claridad sobre la política monetaria y el régimen cambiario. Sobre el crawling peg , explicó que es algo que “debe ser calibrado en el tiempo” –asegura- en función de la inflación y las reservas.

Para la ex economista jefe del Fondo, una figura cercana al gobierno de EE.UU., la eliminación del cepo no tiene fecha: depende, más bien, de ciertas condiciones. Cree que las tasas de interés negativas ayudan hoy al ajuste fiscal, pero que con el tiempo deberán volver a terreno positivo para apoyar la demanda de pesos y que, para sostener cualquier estabilización en el tiempo, serán necesarias reformas estructurales (menciona la laboral). Sin esto, no habrá estímulo para crecer y se volverá a poner en juego la estabilidad.

“Qué tipo de régimen monetario tiene un país es una decisión soberana”, dice y agrega que, para cualquier régimen monetario, incluida la dolarización, se necesitan condiciones previas: una suficiente cantidad de dólares en el Banco Central y buenos marcos de política macro. “Lo que vemos, por la experiencia de otros países, es que la dolarización no resuelve todos los problemas”, afirma Gopinath, que agrega que, sin disciplina fiscal, aunque se dolarice, se puede seguir teniendo problemas. “No es una panacea”, cierra.