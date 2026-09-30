Una deuda, cinco cuentas, cinco embargos y todo por la falta de un mecanismo de información adecuado

Cuando se traba una cautelar, cada entidad en la que la empresa opera retiene el monto total ordenado, porque ninguna sabe lo que retuvo la otra. Nadie decidió inmovilizar cinco veces la misma deuda: la produce la falta de un circuito de información

Hay una secuencia que se repite en el ejercicio profesional y no supone irregularidad alguna: una empresa se entera de que existe un juicio de ejecución fiscal porque el banco le informa que tiene una medida trabada. Sin carátula, sin juzgado, sin monto.

Debe rastrear el expediente en el portal del Poder Judicial, identificar al agente fiscal y pedir la boleta de deuda para recién saber qué se le reclama y por cuánto. Es posible porque la Ley 11.683 —aplicable a la deuda previsional por remisión del Decreto 507/93— no establece etapa previa obligatoria alguna entre el incumplimiento y la emisión de la boleta cuando la deuda es la que el propio contribuyente declaró y no ingresó, o proviene de anticipos, o de un plan caído. En la determinación de oficio hay vista y descargo; en estos supuestos, nada.

En el ejercicio profesional se han visto casos de doce días corridos entre el vencimiento del plazo para regularizar y el embargo de la totalidad de las cuentas; el secreto profesional impide identificarlos.

No hay estadística nacional desagregada por tamaño de empresa. La única serie disponible es la que construyó Fundación Apertura con datos oficiales de la Delegación Regional Rosario de ARCA, obtenidos por pedido de acceso a la información pública: 27.045 embargos sobre 11.458 empresas entre 2021 y julio de 2026. Es una delegación, no el país, y así conviene leerla.

Lo relevante es la evolución: la participación de las microempresas pasó del 37,3 % del total al 87,4 %, y las medidas por empresa afectada subieron de una a 3,2. No cambió la ley: cambió sobre quién recae. El aumento de medidas por empresa no mide cobro, mide reiteración: se insiste más veces sobre el mismo sujeto que ya demostró que no puede pagar. Levantar el embargo le lleva a una microempresa 181 días en promedio .

Lo que la norma no contempla

El primero es la duplicación de la retención. La medida se comunica a todas las entidades en las que el contribuyente opera. La comunicación del oficio está centralizada; la información sobre lo efectivamente retenido, no: cada entidad retiene el monto total ordenado porque ninguna sabe lo que retuvo la otra. No existe un mecanismo de información recíproca —un clearing de embargos— que permita detener la retención una vez cubierto el importe. Una empresa con cuentas en cinco bancos puede tener inmovilizado cinco veces lo reclamado. Esa inmovilización no la decidió nadie: la produce la ausencia de un circuito de información.

El segundo aparece a fin de mes. Los fondos inmovilizados pueden ser los destinados a remuneraciones ya devengadas y exigibles y a los aportes que el empleador retuvo por cuenta del trabajador. Cabe preguntarse a quién pertenece ese dinero: al Estado acreedor, al empleador en mora o al trabajador que ya prestó el servicio. La ley no lo resuelve: el embargo alcanza los fondos sin distinguir su afectación.

El tercero es el que más daño patrimonial produce. Si los fondos inmovilizados eran los de la cuota de un plan de facilidades o de una moratoria, la cuota no se paga y el plan caduca por las causales de la resolución general que lo rige: se pierden las quitas obtenidas al adherir y la deuda original renace con sus accesorios. El contribuyente queda peor de lo que estaba antes de regularizar.

El cuarto cierra el círculo, y conviene detenerse porque no depende del criterio de nadie: está en la norma. La mora deteriora el perfil de riesgo que el organismo asigna al contribuyente —el SIPER—, y ese perfil determina las condiciones de acceso a los planes de facilidades: cantidad de cuotas, exigencia de pago a cuenta y, en las categorías más bajas, la posibilidad misma de adherir. La vía financiera se angosta al mismo tiempo: el artículo 12 de la Ley 14.499, extendido por la Ley 18.214 a todas las entidades financieras, les impide otorgar crédito al empleador que no acredite estar al día con sus obligaciones previsionales, y la Resolución General 4128 habilita el préstamo solo cuando se afecta a cancelar esa misma deuda. Y la vía comercial se cierra en paralelo: el artículo 28, inciso f), del Decreto 1023/2001 impide contratar con el Estado nacional a quien no haya cumplido sus obligaciones tributarias y previsionales, control que la Resolución General 4164 instrumenta en línea sobre un umbral de deuda líquida y exigible que sigue fijado en mil quinientos pesos; en el sector privado, los registros de proveedores de las grandes empresas exigen constancias equivalentes. El contribuyente queda sin la vía administrativa para regularizar, sin la financiera para pagar y sin la comercial para facturar, en el mismo momento en que necesita las tres.

Qué se sugirió

En distintas reuniones con legisladores nacionales se acercaron sugerencias concretas. No proponen condonar deuda ni resignar recaudación, sino ordenar el momento y la intensidad de la ejecución sobre la empresa más chica.

Una instancia previa obligatoria antes de la boleta de deuda —que no sería una innovación: el artículo 31 de la propia ley ya obliga a emplazar por quince días antes de requerir judicialmente el pago provisorio de impuestos vencidos, de modo que la técnica existe y solo está reservada a un supuesto acotado—, con plazos diferenciados por categoría MiPyME, y una intimación que consigne bajo pena de nulidad la liquidación discriminada, las vías de regularización y los gastos que se agregarán si se promueve el juicio.

En materia cautelar, acotado a la micro y pequeña empresa: un tope conjunto, de modo que lo trabado no exceda el monto reclamado con más un adicional para intereses y costas; un monto mínimo por debajo del cual no proceda la traba salvo autorización judicial fundada; la desafectación de los fondos necesarios para salarios y aportes retenidos; y el levantamiento dentro de las cuarenta y ocho horas de acreditado el pago. Durante la instancia previa los intereses se devengarían íntegramente y la prescripción quedaría suspendida, y el organismo podría prescindir de las etapas, por resolución fundada, ante riesgo cierto de incobrabilidad: el Fisco no resignaría capital ni accesorios, cobraría después.

Y el clearing de embargos, que sostiene a todos los demás recaudos. Si la empresa tiene inmovilizado cinco veces lo reclamado, el dinero con el que iba a pagar la cuota del plan está retenido sin causa que lo justifique. El perjuicio no lo causa la cautelar: lo causa su multiplicación.

Nada de esto es exclusivo del orden nacional: los códigos fiscales provinciales y las ordenanzas municipales reproducen, con variantes, las mismas situaciones, y una empresa en convenio multilateral responde ante veinticuatro administraciones, cada una con su propio procedimiento de apremio y sin que exista mecanismo alguno que coordine las medidas cautelares entre ellas ni con el orden nacional. Las sugerencias son trasladables a las legislaturas y a los concejos deliberantes sin resignar potestad tributaria local.

Ninguna de estas sugerencias discute la potestad del Fisco de ejecutar lo que se le debe. Discuten el orden de los pasos: si la empresa se entera antes o después de que le inmovilizaron las cuentas, y si lo inmovilizado es lo reclamado o un múltiplo. La decisión corresponde al Congreso; desde el ejercicio profesional solo puede aportarse el diagnóstico y lo que se ve en el expediente.

Nota: Fuentes de los relevamientos citados: Fundación Apertura, «El embargo fiscal recae sobre la empresa más chica», sobre datos oficiales de la Delegación Regional Rosario de ARCA obtenidos por pedido de acceso a la información pública (julio de 2026).

Contadora pública, especialista en Sindicatura Concursal (UBA), matriculada en el C.P.C.E.C.A.B.A. y en el C.P.C.E.P.B.A. Consultora. Tributarista.