Diego Santilli, Luis Caputo y Pablo Quirno participaron del cóctel inaugural de la Argentina Week en París

Los funcionarios compartieron el cierre de la recepción con el ministro de Economía francés, Roland Lescure, y gobernadores argentinos. La actividad abrió una agenda destinada a promover inversiones y negocios.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el canciller, Pablo Quirno , participaron este miércoles del cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París , junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure , y gobernadores argentinos.

La recepción en la Embajada argentina en Francia marcó el inicio de las actividades que se desarrollarán hasta el viernes 2 de octubre. La convocatoria reúne a autoridades nacionales y provinciales con empresarios argentinos, franceses y europeos para presentar oportunidades comerciales y de inversión.

La participación de los funcionarios forma parte de la gira que encabeza Javier Milei , cuya agenda incluye un discurso en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , reuniones con empresarios y un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron .

La jornada central se realizará este jueves en el Château de la Muette , sede de la OCDE, bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. El programa contempla exposiciones sobre la transformación macroeconómica y la desregulación, además de paneles dedicados a energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología .

Entre los participantes previstos se encuentran Patrick Pouyanné , CEO de TotalEnergies; Gary Nagle , CEO de Glencore; Héctor Grisi , CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus , presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín , CEO de YPF.

Milei pronunciará las palabras centrales a las 5.30, hora argentina, y mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios. Luego, a las 13.50, será recibido por Macron en el Palacio del Elíseo. A las 15, participará de la recepción que ofrecerá el mandatario francés a la delegación argentina.

El viernes, las actividades estarán enfocadas en tecnología, inteligencia artificial, energía, minerales críticos y sector nuclear. Habrá encuentros con la Agencia Internacional de Energía (IEA) para analizar los mercados globales y los proyectos de inversión en la Argentina.

También se realizará una mesa de alto nivel en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) sobre las oportunidades del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y las condiciones de seguridad jurídica para el comercio. En paralelo, 15 empresas pesqueras argentinas participarán de una ronda con 165 reuniones de negocios previstas para ampliar su presencia en el mercado europeo.

Milei y Caputo, también bajo la mirada del Coloquio de IDEA

La agenda en Francia coincidirá con las intervenciones de Milei y Caputo ante el 62° Coloquio de IDEA. El Presidente participará por videoconferencia desde París, mientras que la exposición del ministro de Economía está prevista para el viernes.

Los empresarios esperan ambos mensajes en un contexto de respaldo general a las reformas, pero también de preocupación por la coyuntura económica y el clima político. Entre los asistentes aparecen reclamos de mayor atención a los problemas de la actividad y de una mirada de largo plazo para sostener la estabilidad.