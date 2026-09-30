Murió Peppino Mazzullo, el actor que le dio voz a Topo Gigio durante 45 años + Agregar ámbito en









El artista tenía 100 años y falleció en su casa de Messina. Su trayectoria también incluyó trabajos en teatro y radio, además de participaciones en el programa estadounidense The Ed Sullivan Show.

Peppino Mazzullo interpretó la voz de Topo Gigio entre 1961 y 2006 y contribuyó a definir la personalidad del personaje.

El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo murió este miércoles a los 100 años en su casa de Messina, Italia. Reconocido por haber interpretado la voz de Topo Gigio entre 1961 y 2006, fue una figura central en la construcción de la identidad del personaje infantil creado por Maria Perego.

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Su entorno informó que el funeral se realizará este jueves 1 de octubre, a las 15.30, en la iglesia de San Giovanni Battista de Santo Stefano di Briga, su localidad natal.

Mazzullo había nacido allí el 6 de junio de 1926 y regresó al pueblo después de retirarse de los escenarios. En junio pasado había celebrado su centenario acompañado por familiares, amigos y vecinos.

Topo Gigio, creado por Maria Perego, alcanzó proyección internacional y participó en el programa estadounidense The Ed Sullivan Show. La voz que marcó la historia de Topo Gigio Durante más de cuatro décadas, Mazzullo aportó al personaje una manera de hablar que se convirtió en uno de sus rasgos distintivos. Su trabajo no se limitó al doblaje: también contribuyó a definir la personalidad del ratón que alcanzó proyección internacional.

Entre las expresiones asociadas a su interpretación se destaca “Ma cosa mi dici mai?”, una frase que, de acuerdo con medios italianos, el propio actor incorporó al repertorio de Topo Gigio.

El vínculo con el personaje también lo llevó a participar en The Ed Sullivan Show, el reconocido ciclo de la televisión estadounidense que lo presentó ante su audiencia. Una trayectoria que también abarcó el teatro y la radio Aunque su nombre quedó ligado a Topo Gigio, Mazzullo desarrolló una extensa carrera en teatro, radio y televisión italiana. Entre sus otros trabajos se encuentra la interpretación de Richetto, uno de los personajes vinculados al tradicional festival infantil italiano Zecchino d'Oro. Esa faceta se sumó a una trayectoria dedicada en buena medida al entretenimiento para chicos.

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