Gobierno presentará un "programa fiscal plurianual" para reducir el déficit y prepara ley impositiva

Guzmán remarcó que esta iniciativa apunta a concebir "la sostenibilidad fiscal no como una política de gobierno sino como una política de Estado, que es lo que la Argentina necesita".

"Para 2021 tenemos un programa fiscal financiero y un programa monetario. Vamos a tener noticias positivas en las próximas semanas, es posible que haya más financiamiento de la deuda pública. Además, vamos a anunciar un programa fiscal plurianual. Para llegar a déficit cero va a llevar varios años. Esta vez estamos trabajando de manera muy seria y constructiva. Lo más importante del programa con el Fondo será enviado al Congreso de la Nación, porque es una política de Estado y es lo que la Argentina necesita", anticipó.

Asimismo, explicó: "Todo se planea y se programa. Ahora, lo que se llama plan en la Argentina que quiere imponer condiciones a 5 años y nunca funcionan, o definiciones de régimen cambiario. Nosotros planeamos todos. Nosotros ahora administramos la pandemia y hacia 2021 definimos los pilares del plan, con el presupuesto".

Sobre el Presupuesto 2021, el ministro dijo que: "No habrá ajuste, sino una reducción del déficit fiscal que converja con la recuperación. Hay que redefinir cómo se gasta, gastar en lo que tiene más impacto en la recuperación. Hay una reducción 1,9% de PBI en pago de intereses de la deuda con respecto a 2019, lo que nos permite pasar ese monto a gasto de capital. Salud pública, educación… Son todos sectores donde se aumenta la inversión por redefinir prioridades".

Dólar y brecha cambiaria

Por otro lado, Guzmán se refirió a la evolución del dólar y las brechas cambiarias y sostuvo: "Hoy tenemos una brecha cambiaria muy elevada pero también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay 41 mil millones de reserva. Esa brecha genera expectativa de devaluación que no se condice con el frente externo. Tenemos los instrumentos para continuar la política cambiaria que llevamos adelante y no tener que hacer una devaluación. Vamos a continuar con ritmo de apreciación del peso frente al dólar, reduciendo la inflación. Tenemos valores para los tipos de cambio paralelos que están lejos de representar la capacidad de nuestro país de generar ingresos de dólares. Argentina es un país de ingresos medios. Hay problemas fundamentales de la economía, pero hay una amplificación de las expectativas. Hay una caída de actividad económica generada por la pandemia que nos hizo recurrir a la emisión para cuidar el trabajo y la gente".

Y agregó: "Esos mercados de los que hablamos son pequeños que no tienen injerencia macroeconómica. En el mercado blue hay fuerzas que hoy no están presentes por la pandemia, como los turistas. Pero tomamos medidas restrictivas para manejar el dólar oficial para darle el rumbo que queremos a la economía. En el mercado de CCL venía pasando que en los 4 años que precedieron a este gobierno hubo un proceso de entrada de capitales especulativos, se metieron en pesos, y empezaron a salir entre 2018 y 1019, pero hubo una parte que quedó atrapada y busca salir, y eso ha ido goteando a través del CCL. Esos son capitales que nunca tuvieron interés en la economía argentina. No puedo dar un número preciso, sería imprudente. Para ellos hacemos una subasta de bonos en dólares que se puede integrar con bonos en pesos. Pero la brecha tiene que ver con actores que quieren salir de su posición en pesos con poco volumen. No tiene que ver con la economía real".