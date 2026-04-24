Descuentos en Coto hoy: qué promociones hay este viernes 24 de abril y cómo aprovecharlas

Las rebajas del día se efectúan directamente en caja y pueden sumarse distintos beneficios según el medio de pago.

Coto ofrece este viernes 24 de abril descuentos con billeteras virtuales y promociones en productos seleccionados.

Coto mantiene este viernes 24 de abril una serie de descuentos y promociones que permiten ahorrar al final de la semana, especialmente a través de billeteras virtuales y ofertas en productos seleccionados. Los beneficios cambian según el día de la semana, y los viernes se destacan por incluir rebajas vinculadas al pago digital.

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De acuerdo con el esquema oficial de promociones del supermercado, las ofertas se organizan por jornada y dependen del medio de pago utilizado, con condiciones específicas que pueden variar según la sucursal o el tipo de compra.

Uno de los beneficios más relevantes de los viernes en Coto es el descuento del 25% pagando con billeteras digitales a través de código QR. Este tipo de promoción se aplica directamente en línea de cajas sobre el precio de contado, lo que permite ver el ahorro de manera inmediata en el ticket final.

A diferencia de otros días, donde predominan los descuentos bancarios o beneficios segmentados, el viernes concentra promociones más generales, que apuntan a todo tipo de clientes.

Además de los viernes, Coto mantiene beneficios durante toda la semana:

ofertas en productos seleccionados con descuentos que pueden llegar hasta el 50%

promociones en categorías específicas como alimentos, bebidas y artículos de limpieza

rebajas en electrodomésticos y productos de bazar dentro de campañas semanales.

Estas ofertas se combinan con el descuento del día, aunque en muchos casos no son acumulables entre sí, lo que obliga a elegir la opción más conveniente.

Supermercado Gentileza - Freepik

El sistema de descuentos en Coto está diseñado para variar según el día de la semana. Cada jornada tiene beneficios específicos, lo que obliga a planificar las compras para aprovechar al máximo la posibilidad de ahorro.

En el caso de los viernes, el foco está puesto en el uso de billeteras virtuales. Para acceder al descuento, es necesario pagar escaneando un código QR desde la app correspondiente, utilizando los medios de pago habilitados dentro de la plataforma.

El descuento se aplica sobre el precio final en caja, aunque es importante tener en cuenta que existen exclusiones. Algunos productos pueden quedar fuera de la promoción, especialmente aquellos incluidos en programas de precios regulados o con descuentos previos.

billeteras virtuales.webp Freepik

Qué conviene comprar para aprovechar mejor el descuento

Para sacar el máximo provecho de las promociones del viernes, es recomendable enfocarse en productos que no estén alcanzados por otras ofertas. En general, los descuentos con billeteras virtuales tienen mayor impacto en compras grandes o en productos sin rebajas previas, ya que el porcentaje se aplica sobre el total del ticket.

Rubros como alimentos frescos, productos de almacén o artículos de limpieza suelen ser los más convenientes para este tipo de promociones. En cambio, en productos que ya tienen descuentos en góndola, el beneficio del viernes puede no aplicarse, lo que reduce el ahorro.

También es importante considerar el monto de la compra. En operaciones más grandes, el impacto del descuento es mayor, lo que permite optimizar este beneficio.

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Las condiciones que hay que tener en cuenta

Uno de los puntos clave al momento de aprovechar los descuentos en Coto es conocer las condiciones específicas de cada promoción. El descuento del viernes:

se aplica solo a pagos realizados con QR

no es acumulable con otras promociones

puede tener exclusiones según el tipo de producto

se realiza sobre el precio contado.

En algunos casos el reintegro puede acreditarse de forma diferida, dependiendo del medio de pago utilizado. Revisar los términos y condiciones antes de comprar es fundamental para evitar sorpresas en caja.

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Este viernes 24 de abril representa una buena oportunidad para ahorrar en Coto, especialmente para quienes utilizan billeteras virtuales y realizan compras planificadas. Si bien las promociones no siempre son acumulables, combinarlas con ofertas en góndola y elegir correctamente los productos puede generar un alivio importante en el bolsillo.