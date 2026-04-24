Los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan dejar los pesos quietos por un mes y obtener una ganancia previsible, aunque ya lejos de los niveles que supieron mostrar meses atrás.
Plazo fijo con tasas que rondan el 20%: así operan los principales bancos hoy, viernes 24 de abril
Las entidades ajustan rendimientos para depósitos en pesos a 30 días. Qué ofrecen hoy y dónde conviene mirar antes de invertir.
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Plazo fijo siguen sin subir: así operan los principales bancos hoy, jueves 23 de abril
Este viernes 24 de abril, las tasas informadas por los bancos muestran rendimientos que rondan el 20% nominal anual, con diferencias puntuales entre entidades. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comparte todos los días esa información para que los ahorristas puedan comparar y decidir sin ir a ciegas.
En un escenario donde la inflación todavía pesa y cada punto cuenta, muchos miran la TNA casi como si fuera la tabla de posiciones.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 24 de abril
Según los datos publicados por el BCRA dentro del régimen de transparencia financiera, la tasa promedio para depósitos a 30 días en entidades financieras se ubica en torno al 21,59% nominal anual, mientras que varios bancos privados y públicos ofrecen rendimientos cercanos al 20% para personas humanas.
Entre los bancos más consultados por los ahorristas aparecen tasas que se mueven en esa franja. Algunas entidades grandes mantienen rendimientos cercanos al 20% TNA, mientras otras se estiran un poco más para captar depósitos, especialmente en operaciones digitales o para nuevos clientes.
Estos son los porcentajes de los principales bancos de Argentina este viernes 24 de abril:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Santander: 15%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- Banco Credicoop: 18,5%
- BBVA: 20,5%
- Banco Macro: 21,5%
- ICBC: 19,75%
- Banco Ciudad: 19%
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