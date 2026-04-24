Plazo fijo con tasas que rondan el 20%: así operan los principales bancos hoy, viernes 24 de abril + Seguir en









Las entidades ajustan rendimientos para depósitos en pesos a 30 días. Qué ofrecen hoy y dónde conviene mirar antes de invertir.

Cómo está la herramienta tradicional de ahorro en Argentina Depositphotos

Los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan dejar los pesos quietos por un mes y obtener una ganancia previsible, aunque ya lejos de los niveles que supieron mostrar meses atrás.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este viernes 24 de abril, las tasas informadas por los bancos muestran rendimientos que rondan el 20% nominal anual, con diferencias puntuales entre entidades. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comparte todos los días esa información para que los ahorristas puedan comparar y decidir sin ir a ciegas.

En un escenario donde la inflación todavía pesa y cada punto cuenta, muchos miran la TNA casi como si fuera la tabla de posiciones.

plazo fijo cuenta dni Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 24 de abril Según los datos publicados por el BCRA dentro del régimen de transparencia financiera, la tasa promedio para depósitos a 30 días en entidades financieras se ubica en torno al 21,59% nominal anual, mientras que varios bancos privados y públicos ofrecen rendimientos cercanos al 20% para personas humanas.

Entre los bancos más consultados por los ahorristas aparecen tasas que se mueven en esa franja. Algunas entidades grandes mantienen rendimientos cercanos al 20% TNA, mientras otras se estiran un poco más para captar depósitos, especialmente en operaciones digitales o para nuevos clientes. plazo fijo inversiones Depositphotos Estos son los porcentajes de los principales bancos de Argentina este viernes 24 de abril: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 21,5%

: 21,5% Banco Credicoop : 18,5%

: 18,5% BBVA : 20,5%

: 20,5% Banco Macro : 21,5%

: 21,5% ICBC : 19,75%

: 19,75% Banco Ciudad: 19%

Temas Plazo fijo