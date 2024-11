Guerra de precios en pickups: hay descuentos de más de 10%

En la previa al lanzamiento de la renovación del vehículo de la marca alemana, pocos le daban chances de superar a la del óvalo.

Se habló de un restyling muy leve frente a una moderna Ranger que requirió una inversión de más de u$s600 millones. Los números, en estos dos meses, muestran otra cosa.

Lo interesante de esta puja en el segmento de las pickups es la guerra de precios que se dio en octubre y continúa en noviembre, pese a que la inflación se mantiene en 4%

Más allá de las listas oficiales, lo importante es lo que pasa en las concesionarias y el precio de transacción real.

Si bien el mercado está en alza, no es para festejar y hay muy buena oferta de vehículos en este segmento. Todas estas pickups se producen en el país y la fabricación está a buen ritmo. Hay que sumarle a la Frontier de Nissan y la Alaskan de Renault, más allá de las paradas de producción en Santa Isabel.

Un relevamiento realizado por concesionarias de estas marcas muestra que en la segunda quincena de octubre se estuvo vendiendo con descuentos de entre 10% y 12% sobre el precio de lista para no perder clientes.

Obviamente, además de la necesidad de las agencias de hacer caja, hay cierta presión de las terminales para que crezcan los patentamientos y quedar mejor paradas en el ranking.

En la práctica, hacer ese descuento es para los dealers vender al costo. Lo normal es que trabajen con un margen de 15%. Si hacen un descuento de 12%, los tres puntos que quedan sólo alcanzan para cubrir algunos impuestos.

“Depende de la necesidad y la urgencia de cada concesionario se puede estar vendiendo a a pérdida. Teniendo márgenes del 15%, si se vende con un descuento del 12%, no alcanza para reponer la unidad, por el pago de ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene, comisiones, y demás gastos fijos que tenemos. Hubo casos de personas que nos han traído cotizaciones de colegas con descuentos del 12%”, señaló el gerente de una concesionaria Toyota de Capital Federal, como publicó este medio hoy en la nota de precios.

Esta situación no es sólo de Toyota. También en concesionarias Ford reconocen que terminaron octubre vendiendo con descuentos por arriba del 10%.

Según una agencia del interior del país, la versión de Ranger Limited Plus la empezaron vendiendo a comienzos de octubre a $73.500.000 y en los últimos días cerraron operaciones en $65.000.000. Es decir, $8.500.000 de diferencia en pocos días. Es ese 11% o 12% de descuento que dicen que se está haciendo sobre el precio de lista.

En una concesionaria Volkswagen del Gran Buenos Aires confirmaron esta situación.

“El mercado está bravo. Los precios llenos se acabaron. Operación que no hacés en el momento, la perdés. Hay mucho producto y hay descuentos porque necesitamos rotar. Si no patentás y no cobrás, después no podés comprar. Estamos trabajando con descuentos del 9% al 11%. El tema es no perder la venta”, dijo el dueño de la agencia.

Pese a esto, las listas de las terminales están llegando con aumentos. Desde una concesionaria, explicaron el motivo de esta medida en este contexto.

“Al aumentar el precio, la terminal optimiza su rentabilidad. Como el mercado no convalida los precios de las pickups, para concretar operaciones el concesionario es la variable de ajuste que debe reducir o renunciar a su margen comisional. No nos queda otra que comprar a la terminal al precio que nos fija. Después nos tenemos que arreglar nosotros porque al precio que vendemos no nos alcanza para reponer al mes siguiente. Es difícil sostener la situación así por mucho tiempo”, explicó otro propietario de concesionaria.

“En octubre, las ventas de pick ups ya salían con fórceps y había una gran competencia entre los concesionarios ofreciendo altos descuentos sobre los precios para concretar operaciones. En noviembre mandan lista con aumento, lo que nos hace todavía más difícil que podamos vender”, agregó el empresario,

En una concesionaria de la marca Nissan coincidieron con la necesidad de hacer descuentos.

“Hay mucha mercadería y el mercado está duro. Nosotros vendemos con 11% de descuento o más. Si tengo que hacer 13%, lo hago, aunque sea al costo. Sirve para hacer un poco de volumen, un poco de caja, pero está complicada la situación financiera de las agencias con esta situación”, reconoció el gerente de una concesiona de la marca japonesa.