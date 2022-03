Fuerte cruce entre Guzmán y Tetaz por precios cuidados y tarifas

Cruce Guzmán Tetaz Congreso FMI

Parte del debate giró en torno al modelo económico en el cual se apoya el Gobierno para aplicar programas como el de Precios Cuidados, esperando que tenga efecto sobre las expectativas de inflación.

"Pensamos en un modelo de coordinación global, conocido en la literatura y aplicado en muchos países que han logrado reducir la inflación sin tener que establecer regímenes monetarios que impliquen abandonar su moneda (en referencia a políticas como la de la convertibilidad en Argentina)", afirmó Guzmán.

"Los agentes económicos, que tienen como proveedores y como clientes a otros agentes, miran lo que hace el resto a la hora de definir precios. Si todos esperamos que los costos suban 30, probablemente tengamos una decisión de precio alineada con esa expectativa. Para que el equilibrio sea 'mejor', la política económica es fundamental; si no hay reservas y no tenemos un cojunto de situaciones que hagan prever inestabilidad cambiaria, la efectividad de las políticas de precios e ingresos para anclar expectativas va a ser muy baja", profundizó.

Tetaz expresó que la explicación no respondía la pregunta. "No te pregunté cómo funciona un programa de expectativas de inflación, te pregunté sobre precios cuidados", dijo exaltado.

"Hubo una pregunta sobre cuál es el modelo para evaluar políticas de precios e ingresos. Precios Cuidados es una política de precios", contrarrestó el titular de la cartera de Economía.

A continuación, el diputado exigió con énfasis saber un número exacto sobre el aumento que tendrá en las tarifas de servicios públicos el 10% de la población de mayores ingresos, que dejará de recibir subsidios, acorde a lo estipulado en el marco del memorando con el FMI.

"Lo que se plantea es que se quita el subsidio, por lo tanto el impacto depende del costo de la energía. No nos cuesta dar un número, pero no tengo la bola de cristal para saber cuánto va a estar el GNL el 1 de junio, cuando se ejecute la segmentación. Me hace una pregunta que hoy no es relevante", contestó Guzmán.