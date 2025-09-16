La justicia imputará al acusado por el asesinato de Charlie Kirk en EEUU

El activista conservador fue asesinado de un disparo el pasado miércoles. El sospechoso fue identificado como Tyler Robinson.

El sospechoso de matar a Charlie Kirk será imputado.

El presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk , enfrentará este martes su primera imputación formal en un tribunal de Utah , según confirmaron las autoridades judiciales. El joven se llama Tyler Robinson y tiene solo 22 años .

Kirk, cercano aliado del expresidente Donald Trump y fundador de Turning Point USA , murió el pasado miércoles durante un acto en una universidad de ese estado, tras recibir un disparo mortal en el cuello.

El acusado habría utilizado un rifle con mira telescópica para efectuar el tiro desde un tejado. Fue detenido tras una intensa persecución que se extendió por 33 horas.

Robinson es un joven de 22 años oriundo de Utah . Si bien contaba con un registro para votar, no lo hizo en las últimas elecciones de EEUU.

Sin embargo, un familiar suyo contó a los investigadores que Robinson “se había vuelto más politizado en los últimos años” , según declaró el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa este viernes.

Los investigadores descubrieron mensajes políticos grabados en la munición del rifle encontrado cerca del lugar del tiroteo, como "atrapen al fascista", entre otros.

charlie kirk Charlie Kirk fue asesinado durante un acto en Utah. Archivo

Quién era Charlie Kirk

El dirigente político, casado con Erika Kirk y padre de dos hijos, utilizaba de manera frecuente redes como TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus posiciones ideológicas.

Entre sus mensajes, se destacaban críticas y juicios contundentes contra el movimiento por los derechos de las personas transgénero, la comunidad LGBT+, los feminismo, las personas afrodescendientes, y otras minorías.

Además, solía compartir fragmentos de debates en los que participaba durante sus giras por universidades, espacios donde concentraba gran parte de su militancia.

La investigación del FBI

El caso generó fuertes cuestionamientos a la labor del director del FBI, Kash Patel, especialmente luego de que anunciara prematuramente la detención de un sospechoso que terminó liberado apenas dos horas después por falta de pruebas.

Por esa situación, Patel deberá presentarse este martes ante un panel del Senado para responder sobre su accionar en torno al homicidio de Kirk y el manejo general de la investigación.

Desde el Ejecutivo estadounidense se expresó que el asesinato de Kirk justificaba el impulso de una ofensiva contra lo que calificaron como un “movimiento terrorista doméstico” de izquierda.

El anuncio despertó preocupación en distintos sectores políticos, que advirtieron que la iniciativa podría derivar en intentos de acallar a voces opositoras bajo la excusa de combatir amenazas internas.