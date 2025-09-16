"El beso de la mujer araña" de Bill Condon será la película de apertura de la 40ª edición del Festival de Mar del Plata







El 15 de noviembre, el festival cerrará con Las locuras, producción de Netflix dirigida por Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez.

La película basada en la novela de Manuel Puig inaugura el festival.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata celebra su 40ª edición este año con una programación que apunta alto. La película de apertura será El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon, mientras que el cierre estará a cargo de Las locuras, el más reciente largometraje de Rodrigo García. Además, Italia será el país invitado, con una selección de ocho películas dentro de la iniciativa Italian Screens.

Condon, ganador del Oscar por Dioses y monstruos y responsable de títulos como Dreamgirls y La bella y la bestia, presentará en Mar del Plata su versión musical de la célebre novela de Manuel Puig. El film cuenta con un elenco completamente latino: Tonatiuh Elizarraraz como Luis Molina, Diego Luna como Valentín Arregui y Jennifer López como Aurora. La proyección inaugural tendrá lugar el 6 de noviembre, con la presencia del director y del joven actor mexicano-estadounidense.

El 15 de noviembre, el festival cerrará con Las locuras, producción de Netflix dirigida por Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez. El film reúne a figuras clave del cine latinoamericano como Alfredo Castro, Adriana Barraza, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián y Ilse Salas, entre otros. García, con una reconocida trayectoria internacional que incluye Con solo mirarte, Nine Lives y Albert Nobbs, regresará a la Argentina tras su experiencia en la miniserie Santa Evita.

Italia será el país invitado en la edición 2025 del Festival de Cine de Mar del Plata Por segundo año consecutivo, el festival contará con un país invitado. En 2025 será el turno de Italia, que presentará ocho películas contemporáneas a través del ciclo Italian Screens. La programación incluye La gioa de Nicolangelo Gelormini, Fuori de Mario Martone, Nonostante de Valerio Mastandrea con Dolores Fonzi, y Testa o Croce? de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis, con Peter Lanzani en el elenco. También se verán Napoli-New York de Gabriele Salvatores, Paternal Leave de Alissa Jung, y el documental Manara de Valentina Zanella, con la participación del historietista Milo Manara. Una octava película será anunciada próximamente.

Organizado por el INCAA y acreditado por la FIAPF, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es el único de clase A en Latinoamérica. La edición número 40 se desarrollará entre el 6 y el 15 de noviembre de 2025, consolidando su rol como principal ventana del cine argentino e internacional.

Película de apertura: El beso de la mujer araña – Dir. Bill Condon Película de clausura: Las locuras – Dir. Rodrigo García Italia – País invitado (Italian Screens) La gioa – Dir. Nicolangelo Gelormini

