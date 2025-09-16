"¡Eso fue sexy!": quién es la argentina ovacionada en America's Got Talent que puede ganar el premio millonario

Su nombre es Micaela Leitner y es oriunda de Entre Ríos. Junto a su esposo recorren el mundo desde hace ocho años y llegaron al concurso por una cazatalentos.

La acróbata argentina Micaela Leitner fue ovacionada en el programa de televisión estadounidense America's Got Talent y podría ser la ganadora del jugoso premio del millón de dólares.

Leitner se presentó junto a su esposo, el también acróbata Matías Cienfuegos, oriundo de Chile. Frente a las cámaras del aclamado programa, ambos deslumbraron tanto al público como al jurado.

Ambos componen al dúo Sirca Marea y se encuentran participando en dicho concurso televisivo. Este martes pasarán a la semifinal del ciclo y esperan llegar a la final el próximo 23 de septiembre.

“Es uno de nuestros sueños. Ser los primeros acróbatas y además, latinos, en ganar este programa de televisión”, contó Leitner a La Nación, quien nació en Paraná, Entre Ríos, hace 32 años.

La joven comenzó haciendo gimnasia artística desde pequeña y cuando cumplió los 23 se mudó a Buenos Aires. Con un impulso de su madre, que la vio con talento para las alturas, Micaela pasó a las artes en tela y trapecio. Desde allí, nunca más dejó. En 2017 conoció a su marido de paso por España, quien necesitaba una acompañante para la disciplina.

Su llegada al aclamado programa llegó luego de que una agente de casting que buscaba talentos alrededor del mundo, los vio en París. "No nos conocía, nos vio en el festival y decidió buscarnos. Publicó una foto nuestra en redes sociales y preguntó si alguien nos conocía", explicó.

Así, ambos dieron con la publicación porque personas cercanas los reconocieron. "Unos amigos que tenían el contacto nuestro nos pasaron la publicación y nos dijeron 'mirá, ella los está buscando'. La contactamos, dijo que le había encantado nuestro show y nos convocó para el programa", sintetizó Micaela.

El visto bueno y el avance en el programa

Tras una primera audición en marzo de este año, la performance de Micaela y su marido sorprendió a todos, inclusive a los jueces más exigente.

“Nunca habíamos ido a una competencia televisiva. No sabíamos lo que iba a pasar. Íbamos por la experiencia y cuando terminamos el acto todo el público del teatro donde se filma el programa y los cuatro jueces estaban de pie aplaudiendo. No podíamos creer el impacto”, recordó la argentina.