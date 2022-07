Hernán Lacunza defendió la gestión de Nicolás Dujovne: "Hizo todo lo posible"

En cuanto a la situación compleja que atraviesa la economía argentina, diagnosticó: "Estamos complicados como siempre en este tipo de estrés pero se puede manejar" y coincidió con la Directora del FMI: "Como dice Kristalina Georgieva a veces hay que tomar medidas antipáticas para evitar un mal mayor".

En ese sentido, sumó: "Hay tensiones que se fueron incubando en más de dos años gastando más de lo que se gasta con relatos, un día te levantás con una inflación del 80% y caída de los bonos. Hace 45 años que estamos en el mismo pantano y hoy discutimos la inflación y nadie nos quiere comprar un bono".

"Los gobiernos no pueden ampararse solamente en las condiciones de contexto, no es que no generamos dólares, es que no los podemos retener porque nadie confía", sentenció. "Hace 45 años que estamos en el mismo pantano y hoy discutimos la inflación y nadie nos quiere comprar un bono".

En relación a las declaraciones de Silvina Batakis sobre la falta de reservas y los viajes al exterior que generó rumores sobre posibles nuevas restricciones, aseveró: "Sobre Batakis no tengo opinión, pero sobre lo que dijo de los viajes y el empleo es algo irrazonable".

"Hay que transitar el año y medio que queda e ir a ganar en 2023", se esperanzó.