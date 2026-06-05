Indio Solari, el cantante que se convirtió en ícono de la cultura popular argentina

La muerte del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota conmocionó al mundo de la música y a millones de seguidores que, durante décadas, encontraron en sus canciones una forma de identidad, pertenencia y resistencia cultural.

Carlos Alberto "El Indio" Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años y la noticia conmocionó a la escena cultural del país . Fundador de la histórica banda Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota , consiguió una masividad única jamás repetida en la Argentina.

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La muerte del Indio conmocionó al mundo de la música y a millones de seguidores que durante décadas encontraron en sus canciones una forma de identidad, pertenencia y resistencia cultural . La noticia pone fin a una trayectoria artística que marcó para siempre la historia del rock nacional.

De perfil reservado y alejado de la exposición mediática tradicional, el músico construyó una figura única dentro de la cultura argentina. Su obra trascendió el ámbito musical y lo convirtió en un símbolo generacional cuya influencia alcanzó a públicos de distintas edades y procedencias.

Aún no se pudo determinar oficialmente la causa de muerte. Su última aparición pública había sido en enero, cuando envió un mensaje al recibir el reconocimiento Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires .

El Indio fue el fundador de Patricio Rey y susu Redonditos de Ricota.

De La Plata al nacimiento de una leyenda

La historia de Solari dentro de la música comenzó a escribirse en La Plata durante la década de 1970. Allí fundó junto a Skay Beilinson la banda que con el tiempo se transformaría en uno de los fenómenos más importantes de la música argentina.

Desde sus primeros años, Los Redonditos de Ricota desarrollaron una identidad artística propia, caracterizada por la independencia, la autogestión y una relación singular con su público. Esa filosofía los diferenció del resto de las bandas de su época y alimentó una mística que se mantuvo vigente durante décadas.

A lo largo de su trayectoria, el grupo publicó nueve discos de estudio que dejaron una huella imborrable en el rock argentino. Álbumes como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito se transformaron en obras de referencia para varias generaciones.

La separación de la banda en 2001 marcó el final de una etapa histórica, aunque no significó el retiro artístico de Solari.

Una exitosa carrera solista

Luego de algunos años de silencio, el músico regresó en 2004 con El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), el primer trabajo de su nueva etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota Los Redonditos de Ricota se separaron en 2001. Archivo

Posteriormente llegaron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. Su último álbum de estudio fue El ruiseñor, el amor y la muerte, publicado en 2018.

Durante esos años consolidó una convocatoria multitudinaria que incluso superó la alcanzada en la etapa de Los Redondos. Cada recital se convirtió en un acontecimiento cultural capaz de movilizar a cientos de miles de personas desde distintos puntos del país.

El fenómeno popular del Indio

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en numerosos conciertos masivos, aunque uno de los más recordados fue el realizado en Olavarría en 2017.

Aquel recital volvió a demostrar el extraordinario poder de convocatoria del artista y confirmó la conexión emocional que mantenía con sus seguidores.

Tras esa presentación, Solari redujo progresivamente su actividad pública y comenzó a concentrarse en trabajos de estudio, publicaciones literarias y proyectos vinculados a nuevas tecnologías.

Incluso en 2020 sorprendió al público mediante una presentación virtual con recursos holográficos, una iniciativa innovadora que permitió mantener vivo el vínculo con sus fanáticos pese a la imposibilidad de realizar recitales tradicionales.

La lucha contra el Parkinson

Uno de los momentos más impactantes de sus últimos años ocurrió en marzo de 2016, cuando confirmó públicamente que padecía Parkinson.

Lo hizo durante un recital en Tandil, donde reveló ante una multitud una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “el Parkinson me anda pisando los talones”.

Desde entonces, el artista habló con naturalidad sobre la enfermedad y compartió parte de su experiencia personal con sus seguidores.

indio solari actual El Indio luchaba contra el mal de Parkinson. @indiosolarioficial

Con el paso de los años, el avance del cuadro modificó su rutina y condicionó cada vez más su actividad profesional. Finalmente, en 2023 confirmó que no volvería a realizar presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad.

Un legado que trasciende generaciones

Más allá de los escenarios, Indio Solari se convirtió en una figura fundamental de la cultura argentina contemporánea. Su manera de escribir, el uso de metáforas, la construcción de universos narrativos propios y su permanente búsqueda artística lo transformaron en una referencia ineludible dentro de la música popular.

Su influencia se extendió mucho más allá del rock y alcanzó a escritores, cineastas, artistas visuales y nuevas generaciones de músicos que encontraron en su obra una fuente de inspiración.

Con su muerte se cierra uno de los capítulos más importantes de la historia del rock argentino, pero también se consolida una obra que seguirá viva en canciones, discos y recuerdos compartidos por millones de personas que hicieron de sus letras una parte de sus propias vidas.