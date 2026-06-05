El último posteo del Indio Solari en sus redes sociales

El mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufría Parkinson y sus últimas apariciones en público fueron muy cuidadas.

El Indio Solari falleció a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson.

Carlos Alberto "Indio" Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. El artista sufría mal de Parkinson y murió en su casa de Parque Leloir.

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En 2016, durante un histórico concierto en Tandil, el propio músico reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson . Desde entonces, sus apariciones en público fueron cada vez más limitadas, al punto de dar entrevistas a contraluz o vía telefónica.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado van a presentarse mañana 6 de junio en Comodoro Rivadavia . En este sentido, el Indio Solari había publicado información sobre el show y los accesos.

Hasta el momento no indicaron la cancelación del show, tras la muerte del Indio.

Previamente, entre sus últimas publicaciones en Instagram, el artista había subido una foto en el estudio con una única palabra: "Luzbola". Esto había ilusionado a los fanáticos del cantante, que soñaban con una nueva grabación.

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Los seguidores del Indio no tardaron en llenar sus redes con mensajes de cariño, con tintes nostálgicos y de dolor.

La carrera del Indio Solari tras su diagnóstico de Parkinson

A raíz del avance de este cuadro neurodegenerativo, Solari se vio obligado a alejarse de los escenarios de manera presencial. Su último concierto físico tuvo lugar en la masiva noche de Olavarría en marzo de 2017.

Finalmente, en 2023 el vocalista confirmó su retiro definitivo de los shows en vivo, abocándose exclusivamente al trabajo de estudio, la pintura, la escritura de sus memorias y las apariciones mediante vanguardistas técnicas holográficas junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

A pesar de los baches de salud que requirieron monitoreo médico constante en clínicas de Buenos Aires, el Indio jamás dejó de crear arte desde la intimidad de su hogar en Parque Leloir.