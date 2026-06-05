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5 de junio 2026 - 09:45

El último posteo del Indio Solari en sus redes sociales

El mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufría Parkinson y sus últimas apariciones en público fueron muy cuidadas.

El Indio Solari falleció a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson.

El Indio Solari falleció a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson.

@indiosolarioficial

En 2016, durante un histórico concierto en Tandil, el propio músico reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson. Desde entonces, sus apariciones en público fueron cada vez más limitadas, al punto de dar entrevistas a contraluz o vía telefónica.

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indio solari (1)

El último posteo del Indio Solari en redes

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado van a presentarse mañana 6 de junio en Comodoro Rivadavia. En este sentido, el Indio Solari había publicado información sobre el show y los accesos.

Embed - Indio Solari Oficial on Instagram: "LFDAA en COMODORO RIVADAVIA Sábado 6 de junio Leer con atención... ENTRADAS Los QR ya están disponibles para descargar dentro de TuEntrada. Recomendamos llevarlos impresos para agilizar el ingreso. Quienes hayan adquirido entradas físicas en puntos de venta deberán presentarlas directamente en el acceso al predio. ACCESOS Ingreso vehicular al estacionamiento: únicamente desde la zona norte, ingresando por Ruta Nacional 3 en sentido Trelew → Comodoro Rivadavia, siguiendo el recorrido indicado en el mapa. Ingreso peatonal: quienes lleguen caminando o desde la zona sur deberán ingresar a pie por el acceso peatonal habilitado sobre Av. Arsenio Lugones. HORARIOS Apertura de puertas: 18:00 hs. Inicio del show: 21:00 hs. puntual. ESTACIONAMIENTO El estacionamiento será gratuito para todos los asistentes y abrirá a las 15:00 hs. En el ingreso estarán presentes las Damas de Rosa del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia recibiendo donaciones voluntarias de cepillos y/o pasta dental, máquinas de afeitar descartables, jabón blanco, shampoo, acondicionador, leche en polvo, apósitos post parto, toallas femeninas y pañales para bebé talle XG o XXG. ACREDITACIONES Y BOLETERÍA Habilitadas desde las 15:00 hs. sobre Av. Arsenio Lugones (ver mapa). NO SE PUEDE INGRESAR CON Botellas, paraguas, elementos punzocortantes, encendedores, equipo de mate, sillas, mesas y/o reposeras, drones, perfumes, desodorantes, aerosoles, bengalas, pirotecnia, conservadoras, animales, medicamentos no prescriptos y banderas con palo. SHOW DEL DOMINGO 7/6 Fue unificado en esta única fecha del sábado. Todas las entradas adquiridas para el domingo serán válidas automáticamente para el show de hoy, sin necesidad de realizar ningún trámite. Quienes no puedan asistir podrán solicitar el reintegro en [email protected] Nos vemos este sábado, cuidemos la ciudad."
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Hasta el momento no indicaron la cancelación del show, tras la muerte del Indio.

Previamente, entre sus últimas publicaciones en Instagram, el artista había subido una foto en el estudio con una única palabra: "Luzbola". Esto había ilusionado a los fanáticos del cantante, que soñaban con una nueva grabación.

Embed - Indio Solari Oficial on Instagram: "Luzbola"
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Los seguidores del Indio no tardaron en llenar sus redes con mensajes de cariño, con tintes nostálgicos y de dolor.

La carrera del Indio Solari tras su diagnóstico de Parkinson

A raíz del avance de este cuadro neurodegenerativo, Solari se vio obligado a alejarse de los escenarios de manera presencial. Su último concierto físico tuvo lugar en la masiva noche de Olavarría en marzo de 2017.

Finalmente, en 2023 el vocalista confirmó su retiro definitivo de los shows en vivo, abocándose exclusivamente al trabajo de estudio, la pintura, la escritura de sus memorias y las apariciones mediante vanguardistas técnicas holográficas junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

A pesar de los baches de salud que requirieron monitoreo médico constante en clínicas de Buenos Aires, el Indio jamás dejó de crear arte desde la intimidad de su hogar en Parque Leloir.

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