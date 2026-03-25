Hoy vuelven a cambiar los horarios bancarios en provincia de Buenos Aires: a qué hora abre Banco Provincia y otras entidades + Seguir en









Durante el verano, las sucursales adelantaron el horario de apertura para proteger a sus clientes y trabajadores en las horas de más calor.

Desde el 25 de marzo, las sucursales retoman la atención de 10 a 15.

Durante el verano, muchos bancos de la provincia de Buenos Aires adelantaron su horario apertura para evitar que clientes y trabajadores se expusieran a las altas temperaturas. Hoy, ese esquema excepcional llegó a su fin.

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El regreso al horario tradicional no se produce de manera inmediata, ya que en el medio se intercalaron jornadas sin actividad ni atención al cliente. A continuación, conocé los detalles.

BANCO PROVINCIA CASA CENTRAL.jpeg biblioteca ámbito. Fin del horario de verano: a qué hora abren los bancos en provincia de Buenos Aires Durante el verano, los bancos de 108 municipios bonaerenses, incluyendo ciudades importantes como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil, atendieron al público en el horario de 8 a 13.

Esta medida, establecida por el gobierno provincial a través del Decreto Nº 2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, tuvo como principal objetivo reducir la exposición al calor tanto de los clientes como del personal en los momentos más intensos del día.

Julia Yonkowski La insólita historia de la mujer que fue al cajero y encontró un saldo inesperado de 1000 millones de dólares. Ese cronograma especial se mantuvo vigente desde principios de diciembre hasta el 20 de marzo. A partir de ahí, con el inicio del otoño, se dispuso el regreso al cronograma habitual: las sucursales vuelven a abrir sus puertas de 10 a 15 horas y se mantendrá durante el resto del año.

Las sedes ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense no habían modificado su horario durante el verano, por lo que continuaron funcionando de 10 a 15 y no registran cambios esta semana.