Los bancos de Argentina que ofrecen las tasas más altas de Plazo Fijo en marzo 2026 + Seguir en









El listado completo de las entidades bancarias más convenientes a la hora de invertir con esta herramienta financiera.

Los bancos argentinos ajustaron sus tazas de plazo fijo, de cara al 2026. Ámbito

Los plazos fijos en pesos se consolidaron en marzo de 2026 como una de las alternativas de inversión más buscadas por los ahorristas argentinos, gracias a su bajo riesgo y rendimientos previsibles. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó el ranking de tasas, donde algunas entidades destacan por ofrecer rendimientos superiores al 25% nominal anual (TNA).

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Este ajuste refleja la competencia entre bancos por captar depósitos, especialmente en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y desaceleración inflacionaria. Los ahorristas que buscan maximizar sus ganancias pueden comparar las opciones disponibles y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazos Fijos: el listado de los bancos con mejores tasas El comparador oficial del BCRA revela las tasas más altas para plazos fijos a 30 días constituidos de manera digital. Estas son las entidades que lideran el ranking en marzo de 2026:

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Bancos con las tasas más altas (TNA) Banco Macro: 28%.

Banco de la Nación Argentina: 25%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%.

Banco Credicoop: 24%.

Banco BBVA Argentina: 24%.

Banco Santander Argentina: 23%.

Banco Galicia: 23%.

Banco Ciudad: 23%. Diferencias en los rendimientos Un depósito de $1.000.000 en Banco Macro (28% TNA) genera un interés de $23.013 al vencimiento, totalizando $1.023.013 .

La misma inversión en Banco Nación o Provincia de Buenos Aires (25% TNA) rinde $20.548 , resultando en $1.020.548 .

En bancos como Santander o Galicia (23% TNA), el interés mensual es de $18.800, con un total de $1.018.800. La brecha entre las tasas más altas y las más bajas puede superar los $10.000 por millón invertido en solo 30 días, lo que subraya la importancia de comparar antes de invertir.

Cómo calcular cuánto interés podés ganar con un plazo fijo inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos El cálculo del interés de un plazo fijo depende de tres variables: el capital invertido, la tasa nominal anual (TNA) y el plazo. La fórmula básica para un depósito a 30 días es la siguiente:

Interés ganado = (Capital × TNA ÷ 12) × Plazo en meses Ejemplo práctico Capital : $500.000.

TNA : 25% (Banco Nación).

Plazo: 30 días (1 mes). Cálculo: Interés = (500.000 × 0,25 ÷ 12) × 1 = $10.417 Monto total al vencimiento: $510.417. Estrategias para maximizar el rendimiento Renovación automática : al finalizar el plazo, el capital más los intereses pueden reinvertirse, generando interés compuesto y aumentando el rendimiento a largo plazo.

Comparación de tasas : utilizar el comparador del BCRA para identificar la entidad con la mejor oferta antes de constituir el depósito.

Canales digitales: las tasas suelen ser más altas en plazos fijos online que en sucursales, ya que reducen costos administrativos para los bancos. dolar inversiones plazo fijo Depositphotos Las tasas de plazo fijo en marzo de 2026 ofrecen oportunidades atractivas para los ahorristas, con diferencias significativas entre bancos que pueden impactar directamente en el rendimiento final. Banco Macro lidera el ranking con un 28% TNA, seguido por Banco Nación y Provincia de Buenos Aires con 25%. Para quienes buscan proteger sus ahorros y obtener un retorno seguro, comparar las opciones disponibles y calcular el interés potencial son pasos clave.