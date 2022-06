Importaciones: el 87% responde a insumos y maquinaria

Este fenómeno se da en paralelo al crecimiento neto de las importaciones. Lo que refleja una mayor aceleración de los insumos, que ya representan el 87% del total, por sobre los bienes finales. El dato no es menor, ya que estos últimos son los que principalmente están regulados por las licencias no automáticas que dependen del Ministerio de Desarrollo Productivo.

No obstante, desde esa cartera aseguran que "las licencias no automáticas son una herramienta de política industrial, no de acumulación de reservas". Es decir, que esta barrera se debería aplicar en función de que el producto en cuestión cuente con fabricación local competitiva que aporte a la generación de empleo y al desarrollo local y no basado en un criterio de escasez de divisas.

Con este escenario, en el Ministerio de Economía señalan que el crecimiento económico demanda más dólares y que el salto los precios de la energía potencia ese fenómeno. De todas maneras, reconocen que el foco de la coordinación está puesto sobre las licencias automáticas, en donde creen que opera un componente especulativo motorizado por la brecha cambiaria. Firmas que adelantan compras y se sobrestockean apostando a un salto devaluatorio.

La semana pasada, el jefe de Gabinete Juan Manzur confirmó que el Gobierno analiza medidas para frenar el drenaje de divisas vía importaciones. Ayer, el ministro de Economía Martín Guzmán descartó la posibilidad de que se aplique un “super cepo”, aunque sostuvo: “el gobierno nacional va a actuar para que no tenga lugar ningún tipo de especulación que se dé en un contexto donde hay brecha cambiaria”.

Por el lado de la cartera que desde el jueves pasado conduce Daniel Scioli, apuntarán a darle dinamismo a los fabricantes locales para impulsar la sustitución de importaciones. En ese Ministerio hay dos planes de financiamiento con recursos para ese fin, el de Parques Industriales y el de Desarrollo de Proveedores. En el entorno del ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires señalan que “la sustitución de importaciones es un tema en el que trabaja desde hace tiempo, incluso lo hizo en su paso por la embajada de Brasil y forma parte los ejes de su gestión”.

“Sintonía fina”, así definen en el gabinete económico a la coordinación que se deberá llevar adelante para que la disminución de compras al exterior no frene la actividad. El número mágico es u$s 6.500 millones. Creen que con ese nivel de importaciones mensuales debería alcanzar para sostener el crecimiento y acumular las reservas netas que se pautaron con el Fondo Monetario Internacional.