En julio se postergaron pagos de importaciones por u$s1.660 millones

En julio, según informó el INDEC, se declararon compras al exterior por u$s8.210 millones, pero de acuerdo con el BCRA se pagaron u$s6.550 millones. Más allá de que debido a la normal operatoria del comercio exterior existen diferencias entre liquidación de operaciones y su declaración, en el actual contexto rigen regulaciones que limitan las ventas de divisas a los importadores y los obliga a buscar financiamiento por hasta 180 días, algo que no es usual en la actividad.

De acuerdo con analistas privados, si el Gobierno pretende retener billetes norteamericanos para sumar a las reservas tiene tres escenarios: uno es la devaluación, otro es el desdoblamiento y otro la profundización del cepo. Según trascendió, el ministro Sergio Massa va a ir por este último. Además de sumar nuevos productos de tipo suntuario al régimen de Licencias no Automáticas, analiza modificar el indicador de Capacidad Económica Financiera (CEF) que aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a las empresas que piden importar.

En febrero de este año, la ex titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, generó un freno importante a las importaciones al modificar el CEF. El indicador se elabora con una fórmula polinómica que empresas consultadas por Ambito Financiero califican como “indescifrable”. El actual titular del organismo recaudador, Carlos Castagneto prevé revisar esa fórmula, según trascendió de fuentes oficiales.

Más allá de ello, este año las normas del BCRA permiten un acceso libre a dólares oficiales a empresas por hasta un 5% más de lo que accedieron en 2021. Sin superar en cantidad las compras, las empresas rápidamente cubren ese cupo porque en 2022 los precios subieron debido a los efectos de la guerra en el este de Europa.

En lo que va del año, de acuerdo con el Banco Central se vendieron u$s41.922 millones, aunque en la Aduana se declararon compras por u$s49.611 millones. La diferencia en algún momento se va a tener que pagar. El sector privado está acumulando deuda por casi u$s7.689 millones.

La cantidad de dólares vendidos este año para importar es 27% mas alta que la realizada en los primeros siete meses del 2021, al totalizar u$s8.944 millones más.

En tanto, aunque los datos del Indec marcaron que en julio hubo un déficit de u$s437 millones, el flujo de caja en realidad dejó un superávit de u$s689 millones. El mes anterior habían sido u$s1.678 millones, lo que indica que también el balance de divisas empieza a acusar el impacto de las menores exportaciones.

Sebastián Galiani, ex viceministro de Economía durante el Gobierno de Mauricio Macri, planteó al respecto que en materia económica “si no querés ajustar por precio, tenés que ajustar por cantidad, entonces le pones más y más cepo a las importaciones de insumos y afectas más y más a la actividad económica”. “Es un poco más de inflación o un poco más de recesión. El Banco Central si no tiene reservas y no quiere devaluar le tiene que decirle a alguien 'a vos no te vendo', y esa lista va creciendo", señaló.