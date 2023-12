Impuesto a las Ganancias: por qué lo excluyeron del DNU y la "Ley ómnibus"

Durante la gestión de Sergio Massa se había elevado el mínimo de ingresos mensuales a partir del cual se paga la cuarta categoría de Ganancias. Sin embargo, los gobernadores no están de acuerdo y continúa la negociación política.

El DNU y la Ley Ómnibus que incluyen un sinfín de reformas económicas, no incorporó la marcha atrás del Impuesto a las Ganancias . ¿Cuál es el motivo?

p3-proyecto omnibus_opt.jpeg Guillermo Francos entregó el miércoles el paquete de reformas conocida como "Ley Ómnibus" en donde se establece modificaciones económicas e impositivas.

La discusión con los gobernadores

Algunos gobernadores intentaron marcar la cancha sobre este impuesto que es coparticipable. SI bien remarcan que no esperan que no se de marcha atrás de l amedida, si advirtieron por la caída de la masa copartipable. Así, presentaron un proyecto de ley que propone la coparticipación del 70% de lo recaudado por las transacciones realizadas a través del Impuesto al Cheque como "compensación".

Pero esta iniciativa no es considerada una posibilidad para el presidente, quien aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia: “Está claro que no vamos a coparticipar el impuesto al cheque. Está claro que las provincias hoy tienen un déficit de 1 punto del PBI. No vamos a modificar nuestra política de déficit cero, es inamovible. [Volver a introducir Ganancias] es la solución que permite que las provincias puedan encauzar sus cuentas”.

En este sentido, se espera continuar en las negociaciones con los gobernadores y se avanzará en enviar la modificación del Impuesto a las Ganancias de manera individual.