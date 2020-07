Teddy Karagozian: "Las empresas sólo deberían pagar impuestos al distribuir dividendos"

Periodista: La recaudación impositiva de la Argentina se fundamenta en Ganancias y el IVA. ¿Cómo sería su propuesta? ¿Invertir esta carga?

Teddy Karagozian: En realidad son Ganancias que no son tales y un IVA que es más que 21% por el efecto inflacionario. En el mundo 80% de los impuestos van sobre las personas y el 20% sobre los consumos. En Argentina es al revés. Cuando yo como empresario compro una máquina, pago un impuesto (IVA) por lo que supuestamente me va a pagar el consumidor por lo que voy a fabricar tal vez dentro de un año y medio.

P.: ¿Entonces, Ganancias debería seguir?

T.K,: No. No hay que imponer sobre la Ganancias sino sobre la distribución de los dividendos. Es decir que las empresas sólo paguen impuesto cuando el dinero pasa de ésta a la persona. Al pasar de la empresa a la persona deja de generar empleo y de cumplir una función social. La empresa casi no pagaría ningún impuesto.

P.: Pero alguna, algo tiene que pagar…

T.K.: Las que pagarían son las que venden alcohol, las de tabaco, azúcar y las de juego. Pagarían las extractivas. Por ejemplo una minera, que es intergeneracional, 5% por sobre la venta.

P.: ¿De cuanto debería ser el impuesto para las que distribuyan ganancias?

T.K.: Propongo que la mitad de lo que la empresa genera como ganancias vaya al Estado, cuando se la pasa al dueño. Hoy como está organizado el Impuesto a las Ganancias, con la inflación el Estado cobra a pesar de que yo no gano. En ese caso es un pago del 1.000%.

P.: Usted dice que el principal impuesto debería ser sobre las propiedades, pero señala que no debería haber un impuesto a las riquezas. ¿Cómo sería eso?

T.K.: No hay que imponer sobre la riqueza, hay que imponer sobre la propiedad. Lo que ocurre es que la propiedad está distribuida de manera despareja. Tengo amigos que tienen 30 o 40 departamentos. Muchos los tienen y no los usan. Eso representa una pérdida por falta de uso de capital.

P.: Lo que ocurre es que en Argentina la gente no ahorra en el banco. Si gana dinero compra propiedades.

T.K.: Eso pasa en Argentina nada mas. Mi tesis es que en 1880 los terratenientes hacían producción extensiva y no podían pagar sobre la propiedad. Al colono americano le daban 40 acres, acá les dieron 1 millón de hectáreas. Entonces el impuesto no iba sobre las hectáreas sino sobre las 5 vacas que producían, es decir sobre el valor agregado. Y eso hasta hoy. Se impone sobre el valor agregado y no sobre lo que tenés.

P.: ¿Qué diferencia habría con el actual Bienes Personales?

T.K.: Una cosa es imponer sobre la riqueza y otra sobre la propiedad. La riqueza se puede ir rápidamente, la propiedad no. Un departamento o la tierra queda en el lugar aunque el dueño se fuera del país. En cambio la plata me la puedo llevar y me hago uruguayo y dejo de pagar.

P.: ¿Cuál sería entonces su propuesta para las propiedades?

T.K.: No me impongas sobre la riqueza porque es plata que yo me la llevo, Inclusive decime que sobre toda la plata que tengo en Argentina que no te pague nada, porque esa plata la toma un empresario y la hace producir. Pero si la tenés afuera, sí que pagues. La plata que sale del circuito no genera riqueza para nadie.

P.: Usted propone que el impuesto del 2% sobre las propiedades que lo cobren los municipios...

T.K.: Estoy proponiendo que el impuesto sea cobrado por el intendente con un 2% sobre el valor de tu casa, y el 7% sobre lo que consumis. Eliminado todos los impuestos que hay hoy como son más de 100, el intendente va a tener razón en cobrarte Barrido y Limpieza, y agregarle Infraestructura. Si el intendente hizo un buen trabajo, el valor de las propiedades se mantiene entonces. Uno puede pagar un 2% al año pero el valor de la propiedad sube 5 si el intendente hace buenos caminos y brinda buenos servicios.

P.: ¿Qué otro impuesto cobraría?

T.K.: Estoy proponiendo un impuesto al consumo de energía eléctrica domiciliaria para financiar el sistema de jubilación. Tiene que ser la sociedad la que financie el sistema, no el trabajador que está en blanco. Estos beneficios tanto como la asignación universal la jubilación los tiene que pagar la sociedad, no el trabajador en blanco,

P.: ¿Cómo se fundamenta un impuesto sólo a las propiedades?

T.K.: Esto viene por un trabajo del economista Tomas Piketty. El explica que el ingreso no está mal distribuido, sino la fortuna. El ingreso está mal distribuido 100 a 1 mientras que la fortuna 1.000 a 1. Lo que hay que redistribuir es la fortuna.

P.: Piketty afirma que ya hay varias generaciones que no logran acumular capital, sino que viven heredando el capital que generaron generaciones anteriores.

T.K.: Es así, lo dice en su primer libro: que el que más plata tiene, más gana porque puede contratar mejores consultores. Cuál es la diferencia. No podemos hacer una política basada en lo que dice él porque a nosotros nos falta capital. ¿Qué es lo que tenemos mucho en Argentina que podemos imponer? La propiedad.