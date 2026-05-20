ANSES comienza con el pago de la prestación por Desempleo: cuál es el monto de mayo 2026

Conocé el beneficio destinado a quienes quedaron fuera del régimen de trabajo y cómo se aplica de acuerdo a los montos que establece la normativa vigente.

El organismo previsional informó además que el Plan 2 correspondiente al período anterior ya registró pagos entre el 30 de abril y el 12 de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) iniciará esta semana el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a mayo de 2026. El beneficio está dirigido a trabajadores que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones y contempla un aumento en los valores mensuales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo previsional actualizó los montos de esta asistencia, a partir de la reciente suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esa modificación impactó directamente sobre el piso y el tope máximo de la prestación: fijó un monto máximo de $363.000 para mayo . El esquema de liquidación también estableció un mínimo de $181.500 para quienes accedan al programa.

El cálculo del beneficio toma como referencia el 75% del mejor salario bruto registrado durante los últimos seis meses trabajados . El monto final depende además de los aportes realizados y de los ingresos percibidos antes de la desvinculación laboral. La prestación funciona como una asistencia económica transitoria para personas que quedaron desempleadas por despido sin causa o por finalización de contrato. El programa busca sostener ingresos durante el período de búsqueda laboral.

El cronograma de pagos ya cuenta con fechas definidas para mayo . ANSES organizará las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores registrados del sector privado que se desempeñaban bajo relación de dependencia. El beneficio alcanza únicamente a quienes acrediten una desvinculación laboral dentro de las condiciones previstas por ANSES.

El programa contempla distintas situaciones laborales para habilitar el acceso al cobro. Las personas podrán solicitar la prestación en los siguientes casos:

despido sin causa justificada

finalización de contrato a plazo fijo

cierre o quiebra de la empresa

renuncia con motivos validados, como falta de pago salarial

Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años previos a la desvinculación laboral. Ese requisito forma parte de las condiciones obligatorias para obtener la asistencia. Los trabajadores eventuales y de temporada necesitan demostrar al menos doce meses trabajados en los últimos tres años. Ese grupo además debe acreditar un mínimo de 90 días de actividad durante el último año, previo al cese laboral.

La prestación incluye beneficios adicionales mientras dure el período de cobro. ANSES mantendrá activas las asignaciones familiares correspondientes a cada titular.

El programa conservará también la cobertura de obra social durante la percepción de la asistencia. El tiempo de cobro computará además como aporte previsional para la jubilación. La duración del beneficio dependerá de la cantidad de aportes registrados durante los últimos tres años anteriores a la pérdida del empleo. El esquema vigente contempla diferentes períodos de pago.

ANSES definió la siguiente escala de cuotas para mayo de 2026:

entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas

entre 12 y 23 meses de aportes: 4 cuotas

entre 24 y 35 meses de aportes: 8 cuotas

36 meses o más de aportes: hasta 12 cuotas

Las personas mayores de 45 años accederán a una extensión automática de seis meses adicionales. Ese beneficio se sumará al período que corresponda, según los aportes registrados.

empleo desempleo despido Depositphotos

Cómo se tramita

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo es gratuito. ANSES permite realizar la gestión tanto de manera presencial, como a través de Atención Virtual. El organismo previsional exige iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. La demora en la presentación genera descuentos sobre la duración total del beneficio.

ANSES aplica una reducción equivalente a un día de cobro por cada jornada hábil excedida fuera del plazo establecido. El cumplimiento de ese límite evita recortes en la cantidad de cuotas.

La documentación obligatoria incluye el DNI vigente y un comprobante que acredite la situación de desempleo. Cada titular deberá presentar los papeles correspondientes según su caso.

Los documentos aceptados para iniciar el trámite son los siguientes:

telegrama de despido

carta documento

acta de quiebra del empleador

La presentación correcta de esos comprobantes permite evitar demoras en la aprobación del beneficio. ANSES también dispone de canales oficiales para consultar requisitos, fechas y montos actualizados.

desempleo familia

Monto de la prestación por Desempleo en mayo 2026

ANSES estableció nuevos valores para la Prestación por Desempleo durante mayo de 2026. El aumento surge de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil: el monto mínimo vigente alcanzará los $181.500 y el máximo de la prestación llegará hasta $363.000 mensuales.

El cálculo de cada pago dependerá del historial salarial del trabajador antes de la desvinculación laboral. El sistema toma como base el 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados.

El cronograma de pago para titulares del Plan 1 comenzará durante la última semana de mayo. ANSES definió las siguientes fechas de acreditación: