INDEC: el sector industrial mejoró un 2,1% mensual en el mes de julio

“En julio, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales”, señaló INDEC, quien en orden a su incidencia en el nivel general destacó que se registraron bajas del 29,2% en ‘Industrias metálicas básicas’; del 31,9% en ‘Prendas de vestir, cuero y calzado’; del 16,6% en ‘Productos de Metal’; del 20,4% de ‘Vehículo automotores, carrocerías, remolques y autopartes’; y 17,6% en ‘Otros equipos, aparatos e instrumentos’. Por su parte, las divisiones ‘Sustancias y productos químicos’ y ‘Productos de tabaco’ mostraron subas de 13,3% y 58,8%, respectivamente.

“La industria aún se ubica 9% por debajo de los niveles pre-pandemia, con los sub rubros recuperándose en distintas velocidades”, analizó la consultora LCG, que remarcó: “Debido a bases de comparación más altas, los siguientes meses podrían mostrar una moderación en el crecimiento o incluso frenar las variaciones positivas. En particular, no esperamos que la industria recupere los niveles pre-pandemia”.