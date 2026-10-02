Llega a Prime Video una de las adaptaciones más esperadas por los seguidores del terror

La serie basada en una novela de Stephen King llegará con ocho episodios y una historia actualizada por Mike Flanagan, con Summer H. Howell como protagonista.

La producción de Amazon MGM Studios adapta por primera vez para televisión la novela publicada por Stephen King en 1974

Prime Video prepara uno de sus principales estrenos de terror para octubre con una nueva adaptación de la novela debut de Stephen King. La serie fue desarrollada por Mike Flanagan , responsable de producciones como La maldición de Hill House y Misa de medianoche, y tendrá a Summer H. Howell en el papel central. La producción llega al catálogo el 7 de octubre con sus ocho episodios disponibles desde el primer día.

Hablamos de Carrie , la serie basada en la novela del mismo nombre, publicada por Stephen King en 1974 . Fue su primera novela publicada y dio comienzo a una carrera literaria que convirtió al escritor estadounidense en uno de los nombres principales de la literatura de terror contemporánea.

La nueva ficción vuelve a contar la historia de Carrie White , una adolescente que creció aislada junto a su madre, Margaret, una mujer profundamente religiosa y controladora.

La vida de la joven cambia después de la muerte repentina de su padre, cuando debe incorporarse al colegio secundario y enfrentarse a un entorno que hasta entonces había permanecido prácticamente fuera de su mundo.

El conflicto central vuelve a estar relacionado con el aislamiento y el maltrato que recibe Carrie de sus compañeros. Sin embargo, esta versión incorpora elementos propios de la actualidad: una situación de acoso que se vuelve viral y expone a la protagonista frente a toda su comunidad escolar.

Al mismo tiempo, Carrie empieza a descubrir que tiene poderes telequinéticos. La capacidad de mover objetos con la mente aparece vinculada a su adolescencia y se convierte en uno de los principales elementos de la historia.

La historia ya había sido llevada al cine por Brian De Palma en 1976, con Sissy Spacek como protagonista. Esa película recibió dos nominaciones a los premios Oscar y se convirtió en una de las adaptaciones más reconocidas de la obra de King.

La nueva producción de Prime Video representa, en cambio, la primera adaptación de Carrie pensada específicamente como serie de televisión.

Reparto de Carrie

Summer H. Howell como Carrie White

como Carrie White Samantha Sloyan como Margaret White

como Margaret White Siena Agudong como Sue Snell

como Sue Snell Alison Thornton como Chris Hargensen

como Chris Hargensen Joel Oulette como Tommy Ross

como Tommy Ross Josie Totah como Tina

como Tina Arthur Conti como Billy

como Billy Thalia Dudek como Emaline

como Emaline Amber Midthunder como Miss Desjardin

como Miss Desjardin Matthew Lillard como Principal Grayle

Tráiler de Carrie

Los detalles de una adaptación que promete

Uno de los principales cambios respecto de las versiones cinematográficas está en la duración. Mientras que la película de De Palma tuvo que concentrar el relato en menos de dos horas, la producción de Prime Video cuenta con ocho episodios para desarrollar la historia.

Esa extensión permite incorporar personajes, situaciones y conflictos que no tuvieron el mismo espacio en las adaptaciones anteriores.

Flanagan escribió y produjo ejecutivamente la serie, además de dirigir cuatro de sus ocho episodios. Los restantes capítulos fueron dirigidos por Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick y Hiromi Kamata. Stephen King también participa como productor ejecutivo de la adaptación.

La producción está a cargo de Amazon MGM Studios y forma parte de una nueva etapa de adaptaciones de King para televisión. En este caso, el equipo decidió conservar los elementos centrales del libro pero ampliar el contexto para mostrar cómo funcionaría la historia de Carrie en una época atravesada por celulares, redes sociales y exposición permanente.

La propia descripción oficial de Prime Video plantea que la serie busca explorar cómo pequeñas decisiones y situaciones cotidianas pueden conducir hacia una noche decisiva. El eje esta puesto no solamente en los poderes de Carrie, sino también en las relaciones que se forman alrededor de ella y en la manera en que el entorno contribuye a su transformación.