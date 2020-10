La industria detuvo su recuperación: cayó 0,9% mensual en agosto

Según informó el organismo, en agosto doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron bajas en “Industrias metálicas básicas”, un 25,2%; “Alimentos y bebidas”, 4,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 30,7%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 29,3% y “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 17,0%. Por su parte, mostraron subas las divisiones “Sustancias y productos químicos”, 10,4%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 10,2%; “Maquinaria y equipo”, 5,2% y “Productos de tabaco”, 8,0%.

Con su informe, el INDEC también difundió un relevamiento especial realizado durante agosto, en el que el 54,1% de las industrias manufactureras operaron con normalidad, mientras que 45,9% lo hizo parcialmente o no tuvo actividad productiva. “Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 25,3% indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos”, señaló el organismo, quien remarcó que sólo el 2,6% de los establecimientos indicó que no tuvo actividad productiva en agosto.

Lo que viene

Lo cierto es que, más allá de la leve retracción mensual observada en agosto, las estimaciones del Gobierno vislumbran un nuevo repunte durante septiembre. Es que según el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo sobre la base del consumo de energía, la industria tuvo un alza del 1,6% interanual. De hecho, según señaló Matías Kulfas en su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, “la industria ya opera en niveles similares a los del año pasado”.

Por su parte, según el informe que elabora la Fundación Fiel, se destacó que “en el corto plazo la normalización de la industria a partir de las sucesivas reaperturas muestra poco espacio para sostener mejoras adicionales de la producción”. “Malos registros de actividad en la última parte del año pasado aún podrían favorecer la comparación interanual. Adicionalmente, se abre el interrogante de en qué medida se verán afectadas inversiones en el sector -que den sostenibilidad a una incipiente recuperación- a partir de las recientes decisiones de restricción al acceso a las divisas”, remarcó la consultora.