La incertidumbre complicó a las pymes y la industria marcó un 2,6% en junio

Según advirtió CAME, "la incertidumbre en los mercados, los rumores de devaluación, el encarecimiento de los precios, las demoras en las entregas y los faltantes de stock de algunos insumos, complicó la producción para las empresas. No hubo problemas de demanda, el consumo se mantuvo firme durante todo el mes, sino que las complicaciones de la industria pyme fueron fundamentalmente para producir".

"El primer semestre cierra con un crecimiento sostenido, ralentizado el último mes. Sin embargo, las dificultades en materia de costos, gasoil, insumos, logística y las restricciones de divisas para importar insumos abren un interrogante respecto al potencial de crecimiento de la producción en el segundo semestre del año", expresaron.

Análisis por sectores

La mejor performance en junio estuvo en la rama industrial vinculada a Productos químicos y manufacturas de plásticos, con un aumento anual de 9,5%. La peor ocurrió en Textiles e indumentaria con una nueva caída anual de 6,9%.

1) Alimentos y bebidas: La producción subió 2,5% anual y 2,4% mensual en junio. La realidad de cada empresa fue completamente diferente según tipo de producción, ubicación geográfica, o posición en cuanto a acumulación de insumos y stocks. Las empresas ubicadas en ciudades de fronteras se vieron muy beneficiadas por los pedidos desde países vecinos.

2) Indumentaria y textil. La producción cayó 6,9% anual en junio y bajó 8,5% en la comparación mensual. Fue un mes muy difícil por el aumento de los insumos, la falta de productos como telas, tinturas, hilos, y la especulación de algunos proveedores en precios y entregas. “Hubo aumentos constantes de parte de los proveedores en las materias primas, todo el mes”, se quejó un productor de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Pero la realidad fue muy dispar. “A nosotros nos fue bien y sin problemas de abastecimiento, la importación de propileno proveniente de Brasil ingresó sin dificultades y el 7% de las telas no tejidas que es el principal producto que fabricamos, la exportamos al mismo país normalmente”, explicó un fabricante de Paso del Rey, en Provincia de Buenos Aires. En cambio, desde Santa Rosa, La Pampa presentaron otra realidad: “estos meses fueron muy malos, la tela aumentó 30% y solo pudimos trasladar el 10%, vamos a chocar en cualquier momento así”.

3) Maderas y Muebles. En junio la producción bajó 0,4% anual y subió 0,4% mensual. “En volumen, la producción se mantuvo igual que el año pasado, pero hubo un aumento considerable en los precios de los insumos y no trasladamos todo”, explicó un productor de la capital de Córdoba. “A nosotros nos está yendo bien porque hicimos nuevas inversiones, no porque el contexto ayude, el contexto pone todo cada vez más difícil”, explicó un fabricante de la ciudad de San Benito, en Entre Ríos.

4) Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte. La producción subió 5,1% anual en junio, pero bajó 1,7% en la comparación mensual. El sector produjo bien. Hubo mucho “stockeo” por parte de algunas empresas demandantes de bienes de capital, sumado a inversiones en el agro, la obra pública que empuja y la industria en general que también siguió traccionando incluso con la incertidumbre del mes. Pero el sector no fue ajeno a los cuellos de botellas generales que está teniendo la industria.

5) Productos químicos y plásticos. En junio la producción subió 9,5% anual y 5,6% mensual. “Nosotros venimos muy bien, pero no sé si vamos a poder comprar insumos en los próximos meses, porque la mayoría son en dólares”, advirtió un productor de la ciudad de Santa Fe. “En junio los niveles de producción y ventas fueron muy buenos, pero a partir de julio el contexto macroeconómico nos perjudicó muchísimo porque no podemos comprar materia prima importada, no podemos ingresar una maquinaria que habíamos adquirido para incrementar la capacidad instalada, no podemos realizar pagos al exterior, y los proveedores no nos están entregando mercadería ni tienen precio”, resumió un industrial pyme de la ciudad de Bahía Blanca, en el interior de la Provincia de Buenos Aires.

6) Papel, cartón, edición e impresión. La producción en junio bajó 3,7% anual y también se redujo 5,6% mensual. Continuaron los problemas para conseguir insumos como papeles, químicos, tintas y también la industria se vio incomodada por las subas permanentes en los precios. “Un sector de nuestra imprenta no pudo producir en junio debido a la falta de papeles y por eso perdimos ventas”, se quejó un productor de la ciudad de Santiago del Estero.