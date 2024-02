Inflación: Luis Caputo pronosticó que será del 20% en enero

Tras el revés legislativo que sufrió la Ley Ómnibus, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló y ratificó que el déficit cero no se negocia.

Tras el revés legislativo que sufrió la Ley Ómnibus, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló y ratificó que, aún sin aprobación de la Ley de Bases, el objetivo de déficit fiscal 0% no se negocia. “No afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso con las metas fiscales. De hecho, yo había retirado el paquete fiscal”, aseguró.

Y explicó: “En el armado de ese paquete, la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales estaban por fuera de la ley, el 75%, porque no seremos políticos, pero tampoco somos tontos. Claramente, sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores, la casta, que no quiere ningún cambio en la Argentina. Apenas un 20% o 25% de las medidas estaban en la Ley. Siempre existía la posibilidad de que no pasara”.