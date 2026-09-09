La inflación de China subió al 0,8% interanual en agosto y rompió la tendencia de desaceleración + Agregar ámbito en









El IPC chino repuntó un 0,8% interanual en agosto y quebró tres meses de desaceleración, en una jornada donde la inflación mayorista también aceleró por encima de lo previsto hasta el 3,8%. Los detalles, en la nota.

IPC China: Inflación interanual del 0,8% en agosto, 11 meses de alzas.

El índice de precios al consumidor (IPC) de China registró una suba del 0,8% interanual en agosto, según datos oficiales. El registro marcó el undécimo mes consecutivo de avances y cortó una racha de tres mediciones a la baja en la velocidad de crecimiento de la inflación.

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El dato difundido este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático coincidió de manera exacta con las estimaciones del consenso de analistas.

A nivel mensual, el IPC chino revirtió la baja del 0,1% de julio con un repunte del 0,4% en agosto, una décima por encima de las estimaciones.

A nivel mensual, el IPC chino revirtió la baja del 0,1% de julio con un repunte del 0,4% en agosto, una décima por encima de las estimaciones. Depositphotos El detalle Dong Lijuan, especialista de la ONE, atribuyó la suba del IPC al alza del crudo internacional generada por el conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, ruta clave del suministro energético para Asia.

Las fluctuaciones del petróleo impulsaron un brusco giro en el precio de la nafta, que pasó de caer un 10,7% en julio a subir un 7,2% intermensual en agosto. Esta aceleración explicó más de la mitad del alza total del IPC y representó un incremento del 9,3% frente al mismo mes del año anterior.

El organismo también publicó el índice de precios a la producción (IPP), indicador que mide la inflación mayorista, el cual avanzó un 3,8% interanual en agosto. El registro superó la marca del mes previo (+3,5%) y se ubicó por encima de las estimaciones del mercado, que proyectaban una aceleración más moderada hasta el 3,7%. IPP: Índice de precios a la producción mayorista avanzó 3,8% interanual. AFP Se trata del tercer dato más alto del año para el IPP, que en junio había alcanzado un máximo del 4,1% impulsado por el conflicto en Medio Oriente, dejando atrás casi tres años y medio de deflación industrial. En términos mensuales, el IPP subió un 0,4% en agosto y cortó dos meses seguidos de caídas, tras el retroceso del 0,7% registrado en julio.

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