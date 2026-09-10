Autos híbridos y eléctricos crecen fuerte en la Argentina y ya sostienen el mercado frente a la caída

El segmento electrificado mantiene su expansión con subas mensuales e interanuales, impulsado por mayor oferta y beneficios, mientras los modelos tradicionales siguen en retroceso.

En un contexto de menor actividad para los 0km , los autos electrificados continúan consolidándose como el segmento más dinámico del mercado. En agosto, los autos híbridos y eléctricos volvieron a crecer en patentamientos , marcando una tendencia que se repite a lo largo de todo 2026.

De acuerdo con datos de ACARA , el incremento mensual fue de 9,3% , en contraste con la caída que todavía muestran los modelos de motorización convencional.

En la comparación interanual, el salto fue de 177% frente a agosto de 2025 , explicado en gran parte por la ampliación de la oferta disponible y el ingreso de nuevos jugadores al mercado local.

En el acumulado anual, los electrificados suman 42.228 unidades más que en el mismo período del año pasado, mientras que el mercado total retrocede cerca de 13,9% , lo que evidencia un cambio progresivo en la composición de la demanda.

Dentro de este escenario, los híbridos continúan liderando ampliamente , impulsados por su practicidad frente a una infraestructura de carga todavía en desarrollo.

Entre las marcas y modelos que encabezan las ventas se destacan el Ford Territory, el Toyota Corolla Cross y el Toyota Yaris Cross en el universo híbrido.

Entre las marcas y modelos que encabezan las ventas se destacan el Ford Territory, el Toyota Corolla Cross y el Toyota Yaris Cross en el universo híbrido, junto con propuestas de origen chino como el Baic BJ30 y el BYD Atto 2, que ganan participación. En eléctricos puros, el dominio es de BYD, con el Dolphin Mini y el Yuan Pro al frente, seguidos por alternativas como el Chevrolet Spark EUV.

De esta manera, el crecimiento de estas tecnologías no solo gana peso propio, sino que también amortigua la caída general del mercado, en un escenario donde la transición hacia nuevas formas de movilidad empieza a reflejarse en los números.