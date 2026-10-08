Inflación de septiembre: tras la aceleración de CABA, el IPC podría subir por el aumento de alimentos y energía

Los estacionales pegaron un salto en septiembre tras la deflación de agosto. Los alimentos, vivienda y salud encabezaron los avances.

El dato de inflación de CABA se aceleró levemente a 1,8% en septiembre y dio algunos indicios de qué puede pasar a nivel nacional. El aumento de las verduras, por un componente estacional, así como también de la energía, incidirían en un posible incremento del índice de precios al consumidor (IPC) .

En CABA, los alimentos y bebidas no alcohólicas saltaron del 1,7% al 2,1% por el aumento de verduras, tubérculos y legumbres (+11,3%) y, en menor medida, de carnes y derivados (+1,3%) y de leche, productos lácteos y huevos (+1,9%).

El economista de Outlier , Gabriel Caamaño , remarcó que el IPC nacional podría estar más cerca del 1,9% luego de que "subieran mucho las verduras y deflacionaran las frutas". Y añadió: "En INDEC pesan más las primeras y menos las segunda".

En esa línea, Caamaño resaltó: "La deflación de hoteles, que en INDEC pesan poco y nada. En sentido contrario, con estos datos transporte y vivienda dan mejor con las ponderaciones del INDEC".

A la par, desde Equilibra explicaron que también incidió el aumento de la indumentaria , que deja atrás las ofertas de cambio de temporada. Prendas de vestir y calzado subió 1,7%, mientras que meses previos venía de una deflación gracias a las rebajas, según precisaron de la consultora.

Dentro de su medición, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles saltó 3% tras el aumento de los regulados y centralmente de la energía. Salud, por su parte, también estuvo dentro de los rubros con mayores aumentos, con un avance del 3%, por la actualización de la cuota de medicina privada.

La consultora PxQ, en tanto, midió un aumento de precios de 1,8% y acumula un alza de 23,5% en lo que va del año. "La dinámica del mes estuvo explicada principalmente por el comportamiento de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, y Salud, que en conjunto explicaron poco más del 55% de la variación del índice general", subrayaron.

Dentro de las categorías con mayores aumentos, se destacaron el alza del tomate redondo (+23,5%) y cebolla y ajo (+22,4%), junto con incrementos en tarifas de electricidad (impulsadas por el esquema post-invernal que redujo el bloque subsidiado), alquileres de vivienda y la cuota de medicina prepaga.

Descomprimieron, en menor medida, la baja de servicios de transporte aéreo (-5,6%), paquete turístico dentro del país (-4,5%) y hoteles (-1,2%), todos vinculados con el fin del receso invernal y con menor impacto en el índice nacional que en el de CABA. Asimismo, se observaron bajas en la banana (-6%) y verduras de hoja (-4%), que ayudaron a moderar el avance del IPC.

"Si se aplicara la metodología ENGHo 2017, la inflación estimada para septiembre ascendería a 1,9%, levemente por encima de la medición actual de 1,8%", señalaron desde PxQ.