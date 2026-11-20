Una frase espontánea en una cancha de fútbol se convirtió en uno de los memes más recordados de Argentina. Quince años después, el costo de preparar el plato muestra cuánto cambiaron los precios.

El cálculo considera exclusivamente las cantidades utilizadas de cada ingrediente y no el costo de adquirir los envases completos. Tampoco contempla el consumo de gas o electricidad necesario para cocinar.

En 2011, un joven hincha de Lanús se volvió famoso por cuestionar el precio de una hamburguesa en la cancha y asegurar que con esos mismos $15 podía prepararse un "alto guiso" . Quince años después, el costo estimado de elaborar una olla de arroz con pollo y verduras para cuatro personas asciende a $13.433, de acuerdo con un cálculo realizado sobre los últimos precios oficiales disponibles en la Ciudad de Buenos Aires.

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La comparación arroja una cifra llamativa: preparar ese plato demanda hoy un desembolso equivalente a casi 896 veces los $15 mencionados en el video original. Aunque no se trata de un índice de inflación comparable, porque no existe un relevamiento de aquella receta en 2011, la diferencia permite dimensionar cuánto cambiaron los valores nominales de los alimentos.

La estimación toma como referencia la receta que el propio protagonista describió años después de hacerse famoso y los precios promedio de octubre de 2026 publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Todo comenzó en agosto de 2011, durante la previa de un partido entre San Lorenzo y Lanús. Un joven identificado como Ezequiel se acercó a las cámaras de un programa deportivo y expresó su indignación por el precio de una hamburguesa que se vendía en el estadio.

"15 pesos sale un paty acá. ¡Con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso!" , fue la frase que lo convirtió en protagonista de uno de los primeros grandes fenómenos virales de las redes sociales argentinas.

La declaración se multiplicó en videos, memes y publicaciones que recuperaban el contraste entre el precio de una comida al paso y el costo de cocinar en casa. Con el tiempo, también se convirtió en una referencia informal para hablar de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo del peso.

En una entrevista realizada por el mismo programa en 2019, Ezequiel explicó que había llegado a la cancha después de salir a bailar y que, al enterarse del precio de la hamburguesa, decidió expresar su queja ante las cámaras.

En aquella oportunidad también reveló su receta para preparar el famoso guiso: arroz o fideos, carne o pollo, morrón, cebolla, papa, calabaza y zanahoria. Incluso aclaró que habitualmente prefería prepararlo con pollo.

Cuánto cuesta hacer un "alto guiso" en noviembre de 2026

Para actualizar el costo se tomó como referencia una preparación de arroz con pollo y verduras, con cantidades suficientes para obtener cuatro porciones abundantes.

Los valores corresponden a los precios medios de octubre de 2026 relevados por IDECBA, último informe oficial disponible al momento del cálculo.

El ingrediente principal es el pollo. Una cantidad de 700 gramos, calculada sobre el precio promedio del pollo entero de $5.039,78 por kilo, representa un gasto aproximado de $3.528.

A esto se suman 400 gramos de arroz, que cuestan alrededor de $750, tomando como referencia un precio de $1.876,23 por kilo.

Las verduras representan otra parte importante del presupuesto. Medio kilo de papa cuesta aproximadamente $1.764, mientras que 400 gramos de zapallo agregan $1.824. A su vez, 300 gramos de cebolla representan $1.067 y 250 gramos de zanahoria, otros $591.

El morrón es uno de los ingredientes de mayor incidencia: con un precio promedio de $10.675,52 por kilo, utilizar 200 gramos supone un gasto de $2.135.

Para completar la preparación se incorpora un envase de 340 gramos de salsa de tomate, valuado en $1.551, además de unos $191 de aceite y $33 de sal.

De esta manera, el costo total estimado llega a $13.433, lo que representa aproximadamente $3.358 por persona si la preparación se divide en cuatro porciones.

El cálculo considera exclusivamente las cantidades utilizadas de cada ingrediente y no el costo de adquirir los envases completos. Tampoco contempla el consumo de gas o electricidad necesario para cocinar.

La elección de la proteína también modifica el presupuesto. Si se reemplazan los 700 gramos de pollo por 500 gramos de paleta vacuna, cuyo precio promedio alcanza los $18.570,38 por kilo, el costo del guiso asciende a aproximadamente $19.191, o cerca de $4.798 por porción.

Qué se puede comprar hoy con los $15 del famoso meme

La comparación entre 2011 y 2026 resulta todavía más evidente cuando se analiza qué cantidad de alimentos puede comprarse actualmente con aquellos $15.

Con el precio promedio del arroz blanco simple registrado en octubre de 2026, ese monto alcanza para adquirir apenas 8 gramos de arroz crudo, una cantidad insuficiente incluso para preparar una porción individual.

En términos estrictamente nominales, el costo actual de la olla de guiso es casi 896 veces el valor citado por Ezequiel en 2011. Sin embargo, esa relación no debe interpretarse como la inflación acumulada del plato durante los últimos quince años.

La frase original fue una comparación espontánea con el precio de una hamburguesa, no el resultado de un presupuesto documentado. Además, la estimación actual utiliza cantidades definidas y precios promedio de comercios porteños, por lo que no constituye una serie homogénea de precios desde 2011.

La inflación de los alimentos y el costo de cocinar en casa

El precio del guiso se inscribe en un contexto en el que los alimentos continúan registrando aumentos, aunque a un ritmo considerablemente inferior al de los períodos de mayor aceleración inflacionaria.

Según IDECBA, la inflación de octubre de 2026 fue del 1,9% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 2,2%. En los primeros diez meses del año, el índice general acumuló un incremento del 26,1% y la variación interanual alcanzó el 32,5%.

Dentro de los alimentos, las verduras, los tubérculos y las legumbres tuvieron un aumento mensual del 12,9%, una evolución especialmente relevante para preparaciones como el guiso, que utilizan varios de esos productos.

La diferencia de costos también depende de la composición de la receta. El pollo permite reducir el gasto frente a determinados cortes de carne vacuna, mientras que el arroz aporta volumen a un precio relativamente bajo. En cambio, ingredientes como el morrón pueden tener una incidencia significativa en el presupuesto final.

Quince años después de aquella declaración que se convirtió en un clásico de internet, la frase mantiene su vigencia como referencia cultural para hablar del costo de vida en Argentina. Pero los números son otros: los $15 que en 2011, según Ezequiel, alcanzaban para hacer un "alto guiso", hoy no permiten comprar siquiera 10 gramos de arroz.