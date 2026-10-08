La inflación en CABA se aceleró al 1,8% en septiembre, impulsada por educación, vivienda y alimentos

El índice porteño subió levemente frente al 1,7% de agosto y acumuló un 23,7% en lo que va del año. La inflación interanual bajó al 32,9%. El próximo martes se conocerá el IPC Nacional.

Los precios de los servicios vuelven a acelerarse respecto al mes anterior y anticipan el IPC nacional.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró levemente al 1,8% en septiembre , desde el 1,7% registrado en agosto, aunque se mantuvo por debajo del 2% por segundo mes consecutivo. El incremento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en educación, vivienda, alimentos y salud .

Según informó este jueves el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026 , mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,9% , 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de agosto.

El aumento de septiembre estuvo explicado principalmente por los incrementos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación , que en conjunto representaron el 64,9% de la suba mensual del índice general.

Dentro de las divisiones que integran el índice, Educación registró el mayor aumento, con una suba del 2,9% , como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguieron Cuidado personal, protección social y otros productos , con un avance del 2,4%, y Prendas de vestir y calzado , que aumentó 2,3%.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles también subió 2,3% , debido principalmente a los ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres. Este rubro fue el que más contribuyó al incremento del índice general, con una incidencia de 0,47 puntos porcentuales.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,1%, impulsada especialmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (11,3%). También se destacaron los incrementos en leche, productos lácteos y huevos (1,9%) y carnes y derivados (1,3%).

Entre los sectores que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores, Salud aumentó 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que Transporte avanzó 1,3%.

Otros incrementos relevantes se registraron en Información y comunicación (2,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

En contraste, los menores aumentos correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), Recreación y cultura (0,9%) y Seguros y servicios financieros (1%).

La inflación núcleo bajó al 1,7%, mientras que los estacionales aumentaron 2,3%

Durante septiembre, los Bienes registraron una suba del 1,6%, mientras que los Servicios aumentaron 2%. En agosto, estas categorías habían avanzado 1,6% y 1,8%, respectivamente, reflejando un aumento en los servicios.

La evolución de los bienes estuvo vinculada principalmente con los aumentos en alimentos, prendas de vestir y medicamentos. En el caso de los servicios, incidieron los incrementos en los gastos comunes de la vivienda, los restaurantes y las cuotas de educación y medicina prepaga.

En cuanto a las agrupaciones secundarias, los precios estacionales aumentaron 2,3%, impulsados principalmente por las subas en verduras y prendas de vestir. Este comportamiento contrastó con agosto, cuando habían registrado una caída del 2,9% por la baja en los precios vinculados al turismo.

Por su parte, los precios regulados subieron 2,1% en septiembre, frente al 1,8% del mes anterior. Los principales incrementos estuvieron asociados a las cuotas de educación formal y medicina prepaga, junto con los ajustes en las tarifas de agua, gas, electricidad, subte y colectivos.

En tanto, la inflación núcleo, de relevancia para observar cómo es la dinámica de los precios, medida a través del Resto IPCBA, se ubicó en el 1,7%, por debajo del 2,1% de agosto. En términos interanuales, este indicador se desaceleró al 31,6%.

Este informe, sirve de referencia para la inflación nacional que se dará a conocer el próximo martes 13. En ese marco, las consultoras económicas ya prevén que los precios se ubicarán en torno al 1,8% y el 2% mensual.