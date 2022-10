Artana tras el dato de inflación: "El Gobierno nos llevó a una situación límite"

"El Gobierno nos ha levado una situación límite con la inflación, a pesar de haber disfrutado de circunstancias externas muy favorables para la Argentina", sostuvo.

Según informó el INDEC, los precios minoristas subieron en septiembre un 6,2%, con un incremento del 83% en los últimos 12 meses.

Para Artana, desde el Ministerio de Economía "no han puesto sobre la mesa un plan de estabilización", a la vez que indicó: "Solo hubo unas medidas para tratar de bajar el desequilibrio fiscal, con el ajuste de caja y las tarifas".

En declaraciones al programa "Esta mañana", de radio Rivadavia, el economista señaló además: "Hay un problema central en la coalición de Gobierno que no entiende que no puede hacer populismo sin plata. Sin dinero no tienen la menor idea de lo que tienen que hacer". "Una parte del gobierno reacciona cuando se dispara el dólar, lo que hay que hacer es adelantarse".

"Este año era para ordenar los números y eso no lo hicieron.

Para colmo, el Poder Ejecutivo está dividido y no tiene claro lo que tiene que hacer", alertó. Por último, a su criterio, afirmó que el Gobierno está "acostumbrado a patear los problemas para adelante, como lo hizo el año pasado, cuando tomaba decisiones como si su mandato fuera de dos años y no de cuatro".