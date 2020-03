Los costos de IT y el uso de la nube

Entre los aspectos más importantes de estas soluciones, está que permiten que una inversión en bienes de capital (CAPEX) se transforme en un simple gasto corriente (OPEX). Así, modelos de IaaS (Infraestructure as a Service), tales como las nubes públicas de Amazon Web Services, Azure, Huawei Cloud o Google Cloud Platform, cambian el paradigma tradicional de inversión en IT por otro mucho más económico. En concreto, esta modalidad no requiere de inversión inicial: su costo se distribuye mensualmente ajustándose según el consumo que se realice. Además, las compañías mencionadas trabajan con “Partners” (socios) locales que proveen sus servicios y facturan en moneda local, evitando así las dificultades de los abonos de servicios en dólares.

Otra gran ventaja de este modelo es que permite afrontar los picos estacionales de demanda de acuerdo con la necesidad de cada momento. En un esquema tradicional de inversión en infraestructura “in house”, la misma se tornará sobreabundante en momentos de baja estacional; es decir, se habrá hecho una inversión que no será utilizada plenamente en determinados momentos. Por el contrario, la nube permite gestionar dinámicamente los recursos requeridos, sumando o bajando servicios de acuerdo con la demanda y en solo cuestión de minutos u horas. Al contar con una arquitectura de software moderna, esta modalidad permite implementar un modelo elástico de servidores.

En el mismo sentido, estas soluciones no requieren de intervención manual, permitiendo agregar o restar nodos de acuerdo con la carga o necesidad requerida, y liberándolos en momentos de necesidad baja. En este sentido, por ejemplo, en ambientes donde hay equipos de desarrollo y pruebas, se puede “apagar” la infraestructura en horarios donde no hay programadores trabajando. De esta manera, pueden lograrse ahorros de un 70%, ya que solo un tercio del día es productivo (las 8 o 9 horas que el equipo trabaje), restando además los fines de semana y feriados.

La adopción de la nube genera -además- que la curva de obsolescencia de la inversión en equipamiento e infraestructura deje de ser un problema, ya que es el proveedor del servicio el que siempre mantendrá actualizada la tecnología en función del estado del arte.

Una ventaja que muchos usuarios no tienen en cuenta es el ahorro de inversión en “real estate”, ya que estas soluciones no necesitan de espacios físicos destinados a la colocación y operación de servidores e infraestructura. A ello se suma el consiguiente ahorro en consumo energético.

Otro punto a destacar de un despliegue en la nube es la libertad. Poder “despegarse” de la infraestructura de las oficinas de manera de no depender físicamente de esta, hace que disminuya drásticamente el costo de moverse o de abrir nuevas locaciones.

En síntesis, la nube propone un modelo que viene adoptándose exponencialmente en los últimos años, pero cuyas ventajas todavía no todos han logrado dimensionar. Sus virtudes más importantes tienen que ver con la flexibilidad, el drástico ahorro de costos, y la libertad que permite, manteniendo la misma calidad proporcionada por la infraestructura tradicional.

*VP Regional Cloud & Professional Services de BGH Tech Partner