Ed Sheeran rompió el silencio sobre la salida de Macklemore de su gira por comentarios a favor de Palestina

Ed Sheeran emitió un comunicado sobre la exclusión de Macklemore de su gira "Loop Tour" , tras las críticas que el rapero había recibido por sus declaraciones a favor de Palestina

"Me horroriza el conflicto entre Israel y Palestina" , reza el comunicado que compartió en sus redes sociales el martes. "El sufrimiento y el dolor que se produce en ambos bandos constituyen una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en el mundo que causan un dolor inconmensurable, y ninguna de ellas debería tolerarse. Macklemore me pidió unirse a mi gira el año pasado y acepté, porque lo respeto como artista. Como con todos mis teloneros, acepto que interpreten el repertorio que ellos elijan".

Continuó: “Tras las actuaciones de Macklemore en mis conciertos de Nueva Jersey, los recintos de mi próxima gira me comunicaron que cancelarían los conciertos si él seguía actuando como telonero . Me informaron de que esta postura se basaba en cómo Macklemore transmitió parte de su mensaje durante su actuación, y no en todo lo que dijo. Hablé extensamente con los responsables de los recintos durante toda la semana para intentar llegar a un acuerdo. Una de esas personas fue Robert Kraft. También participé en conversaciones directas con promotores y activistas de ambos lados para intentar encontrar una solución mutuamente beneficiosa, pero la decisión de los recintos y los promotores fue definitiva”.

Luego reiteró: “ La decisión de Macklemore de abandonar la gira fue del promotor, no mía . El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo”.

"Jamás defraudaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de gira ni a los demás teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida", escribió Sheeran. "Siempre he usado mi plataforma y mi música para unir a personas de todos los orígenes y culturas, y esto nunca cambiará. Quienes hayan asistido a uno de mis conciertos saben que se trata de unidad, alegría, evasión, amor y un lugar donde todos se sientan bienvenidos".

Sheeran explicó entonces por qué prefiere no expresar públicamente sus opiniones políticas: "No soy cómplice. Tengo mi propia opinión sobre este devastador conflicto. El hecho de que decida no hablar públicamente no significa que no la tenga, ni que no me importe. Tampoco significa que no apoye causas a mi manera".

Añadió: «Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política: mi público incluye jóvenes, a menudo niños, de todos los orígenes. Quienes asisten a mis conciertos no esperan un foro político. Respeto la firmeza de Macklemore al defender con vehemencia sus convicciones. Sin embargo, existen múltiples enfoques para lograr el mismo objetivo: la paz. Elijo usar mi fama y mi plataforma para crear un espacio seguro y un refugio, para mantener la diplomacia y fomentar el diálogo abierto, no cerrado. Si solo nos centramos en gritar más fuerte, nada cambiará jamás. Hay diferentes maneras de abogar por el cambio».

Sheeran señaló entonces que, si bien había dedicado "esta semana a intentar tender puentes y encontrar una solución, lamentablemente no lo había logrado", sabía quién era, tanto como persona como artista, y quienes conocían mi corazón también conocían mis valores.

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La salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran

Macklemore fue excluido de la gira "Loop Tour" de Ed Sheeran, tras sus discursos a favor de Palestina durante sus actuaciones de apertura de la gira. El promotor de Sheeran declaró el lunes que los recintos que iban a recibir los shows de la gira amenazaron con retirarse si Macklemore figuraba en el cartel.

“Como promotores de la gira US Loop Tour de Ed Sheeran, hemos sido notificados por los recintos de las próximas fechas de la gira en EEUU de que no permitirán que Macklemore participe en el concierto, lo que resultaría en la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans”, declaró Messina Touring Group, promotor de conciertos de Sheeran desde hace mucho tiempo, en un comunicado replicado en el portal The Hollywood Reporter. “Tras conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no actuará en las fechas restantes de la gira”.

Esta decisión se produce poco más de una semana después de que Macklemore, quien desde hace tiempo apoya la causa de una Palestina libre, recibiera una importante reacción negativa de grupos proisraelíes tras pronunciar discursos a favor de Palestina durante sus actuaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey los días 4 y 5 de septiembre.

“Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy importantes para mí: ¡Palestina Libre!”, dijo al público durante su primera presentación. “Dije: ‘¡Palestina Libre!’. Quiero que esas palabras se escuchen alto y claro, para que la gente, desde Gaza hasta la Cisjordania ocupada, sepa que no nos hemos olvidado de ellos”.

El Consejo Israelí-Estadounidense lanzó una petición para que lo excluyeran de la gira. El rapero reafirmó su postura, dirigiéndose a los miembros judíos del público durante su siguiente concierto para aclarar que "criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio no es en absoluto una crítica hacia ustedes. Mi mensaje es de paz; amor para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad".

Estaba previsto que Macklemore actuara en todas las próximas fechas de Sheeran en estadios norteamericanos, excepto en los conciertos de Miami del 29 y 30 de octubre.

Según el portal Rolling Stone, entre los recintos que se opusieron se encontraban el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Gillette Stadium de Foxborough, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, el Bank of America Stadium de Charlotte, el AT&T Stadium de Arlington y el Raymond James Stadium de Tampa.