Inocencia Fiscal: contadores ya especulan con una nueva prórroga en el vencimiento del Impuesto a las Ganancias

La presentación de declaraciones juradas tiene plazo hasta el 27 de agosto. Quedan dos semanas hábiles y el Congreso todavía no comenzó con el tratamiento de los cambios a Ia ley original.

Cómo los proyectos de ley que propone el Poder Ejecutivo sufren demoras en su tratamiento en el Congreso, esto puso en alerta a los contadores, quienes especulan que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se vea forzada a prorrogar un mes más el vencimiento de la presentación de la declaración jurada de 2025 del Impuesto a las Ganancias de las personas .

Se trata de la modificación de la ley de Inocencia Fiscal que propone el ministro Luis Caputo a instancias de un grupo de contadores, quienes le sugirieron introducir algunos cambios en la norma original para dotar al esquema de mayor seguridad jurídica para los contribuyentes.

Por lo menos, se supo que ARCA ya se aseguró el dinero . El 27 de julio venció el pago del saldo anual del tributo, con el cual el contribuyente que hizo la opción por Ganancias Simplificado tiene confirmado los beneficios de la ley en lo relacionado a la no investigación de los períodos 2022, 2023 y 2024.

Pero, cómo todavía la ley no está modificada, rigen las condiciones previas a las sugerencias realizadas por los tributaristas, entre ellas, la imposibilidad de hacer correcciones en caso de que el fisco detecte diferencias significativas en los movimientos declarados. Con la actual, la configuración se pierde el "tapón fiscal" y entonces la persona puede ser investigada por los tres períodos anteriores.

La contadora Ana María Kaiser , una de las profesionales que integra el grupo de consulta de Luis Caputo, plantea en su cuenta de X la posibilidad de que haya una nueva prórroga "si no se apuran los legisladores".

Carlos Quian, socio de Teresa Gómez y Carlos Quian Asociados, plantea que "el proyecto de modificación a la Ley 27799 fue enviado por el PEN el 22 de julio encontrándose en trámite legislativo". "Restan 16 días hábiles para el 27 de agosto, fecha de presentación de declaraciones jurada de Ganancias Simplificado", dice el profesional, quien plantea: "¿Ambas Cámaras sancionarán la ley, con o sin modificaciones al Proyecto para su Promulgación con anterioridad a la fecha indicada?".

La puesta en marcha de los cambios requiere de un trabajo del Poder Legislativo muy ajustado de tiempos. Si el próximo 12 de agosto Diputados consiguiera dictamen y el 13 se tratara en el recinto y se aprobara, tendría que ir al Senado. El 19 de agosto la Cámara de Senado tendría que dar dictamen, tratarlo el 26 y el 27 tendría que estar promulgado por el Poder Ejecutivo y, además, se tendrían que oficializar las resoluciones reglamentarias de ARCA. En ese sentido, luce como casi imposible. Los plazos están tan apretados que es casi un hecho que haya que estirar nuevamente el vencimiento.

El problema de presentar la declaración ahora, bajo las actuales condiciones, es que si ARCA detecta una diferencia del 15% entre los números que le presenta el contribuyente y los que la entidad dispone, la persona puede quedar en la mira de los inspectores.

Una persona puede declarar tal vez u$s50.000, pero tal como están ahora las cosas, si la diferencia del 15% es insignificante, por ejemplo $10.000 en los ingresos declarados, se pierden todos los beneficios. La modificación que trata el Congreso establece, entre otras, que las diferencias tienen que ser del 15% o un mínimo de $5 millones. Y en ese caso, la persona puede rectificar, pagar multas y mantener los beneficios.