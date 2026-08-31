Coparticipación: se frenó la caída de los recursos enviados a las provincias, pese a que el IVA no levanta

Tuvieron una mínima baja del 0,1%. Los recursos del IVA bajaron 5%, mientras que los del Impuesto a las Ganancias subieron 9%.

En agosto las provincias no perdieron recursos de coparticipación. Este martes, se conoce el dato de recaudación de ARCA.

Los envíos de recursos automáticos a las provincias casi no tuvieron variación en agosto con relación a igual mes del año pasado . Apenas cayeron 0,1% en términos reales , lo que sería una señal de que la recaudación nacional se estaría estabilizando, aunque en niveles bajos.

La consultora Politikon Chaco señala que las transferencias automáticas de recursos de origen nacional totalizaron $6,85 billones en el mes que termina. Al medirlas en términos reales, se mantuvieron estables, con tendencia a la baja (-0,1%) , respecto de igual mes de 2025, mientras que contra julio cedieron 7,2% .

El informe destaca que “los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron los $6,28 billones (92% del total), sin mostrar una variación significativa: +0,1% real interanual ”. “A este resultado se llegó con un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+9%) , pero, por el contrario, el IVA volvió a mostrar retrocesos (-5%) , al igual que los fondos por impuestos Internos (-18%) y Otros Coparticipados (-5,3%)”, resalta la consultora.

Por su parte, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales totalizó envíos por $308.739 millones, con un desempeño levemente positivo del 0,7% , explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (11%) y en el Monotributo (32,6%), mientras que, por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (4,6%), el IVA de la Seguridad Social (5%) y el Régimen de Energía Eléctrica (100%).

En tanto, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $256.559 millones , pero, en este caso, exhibieron una baja real del 6,4% .

Según indica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “el impuesto a las Ganancias habría tenido una suba real interanual del 9,2%”, mientras que “en lo que respecta a la recaudación de IVA, según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en agosto se habría producido una caída real interanual del 4,8%”.

A su vez, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) remarca que la baja de los ingresos del IVA sería una señal de la debilidad de las actividades vinculadas al consumo y al mercado interno.

“La recaudación por IVA cayó 5% real interanual en agosto de 2026, consolidando su décima caída consecutiva en términos reales. En los últimos doce meses, once registraron reducciones reales, mientras que el único mes con signo positivo exhibió un crecimiento enteramente marginal (+0,1% en octubre de 2025)”, expresa el CEPA.

El reporte dice que “esta dinámica refleja el magro desempeño de las actividades económicas vinculadas al consumo y al mercado interno”.

En cuanto a la suba del impuesto a las Ganancias, afirma que se debe al efecto de la postergación del vencimiento del pago y de la presentación de declaraciones juradas.

Durante los primeros dos meses del año, el tributo registró caídas marginales (0,2% en enero y 0,9% en febrero). Estas se profundizaron en marzo (13,1%) y se mantuvieron en abril (2,4%).

“En mayo se registró un marcado rebote del 25,9%, impulsado por el vencimiento y el pago de los saldos de las declaraciones juradas de personas jurídicas, aunque en junio la dinámica volvió a terreno negativo, con un retroceso interanual del 14,2%”, dice el CEPA.

En tanto, julio mostró una importante recuperación del 19,8% real interanual, traccionada por el cobro de los anticipos de empresas y el ingreso de las declaraciones juradas de personas humanas.

En agosto, el tributo volvió a tomar impulso, con una mejora del 9% interanual. “Esta alza estuvo directamente asociada a las decisiones operativas de la ARCA (ex-AFIP), que prorrogó hasta el 27 de agosto la presentación de las declaraciones juradas”, concluye el reporte privado.



El desempeño completo de los principales impuestos se conocerá este martes, cuando la ARCA publique el dato oficial de recaudación tributaria de agosto.