Francia registra la peor producción de vinos en casi 70 años por el calor

El segundo productor vitivinícola del mundo sufre las consecuencias de la sequía y las mayores temperaturas en 50 años.

Francia vive este año una caída de la producción de vinos como consecuencia de la sequía y las frecuentes olas de calor , llevándola al menor nivel en 69 años.

La producción vitivinícola está por debajo de los 34 millones de hectolitros, un 6% menos que la de 2025, anunció el lunes el Ministerio de Agricultura . Se trata de producción más baja desde 1957. Francia es el segundo productor de vino del mundo , por detrás de Italia.

La caída del 17% respecto a la media de 2021-2025 se explica tanto por la reducción de las superficies como por los rendimientos, afectados por la sequía y las olas de calor del verano, señaló el servicio de estadísticas del Ministerio de Agricultura (Agreste) .

Al primero de septiembre, la producción de vinos se estima en cerca de 33,9 millones de hectolitros, frente a los 35,9 millones del año pasado. Se trata de una de las cosechas más bajas de los últimos 30 años , según Agreste.

Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) , que recopila las estadísticas mundiales de producción y consumo de vino, Francia ya registró en 2025 su producción más baja desde 1957.

Francia vive el verano más caluroso de su historia

Francia vive la temporada estival más cálida desde 1900 tras registrar 53 días de olas de calor, aseguró el Ministerio de Ambiente, mientras que los incendios forestales han arrasado seis veces más superficie de la media habitual.

De acuerdo a los datos provisionales recopilados por el servicio público Météo-France, el sábado durante la tarde se registraron hasta 39,4 grados en Perpiñán (sur), un valor nunca visto para el mes de septiembre en la zona.

Francia se suma así a Bélgica y el Reino Unido entre los países que han registrado su verano más caluroso desde que hay datos meteorológicos, tras una temporada que ha puesto a Europa a prueba. El continente es la región del planeta donde el calentamiento avanza más rápido.

El país, en tanto, registró una sobremortalidad de unas 7.000 personas hasta finales de julio por las sucesivas olas de calor de este verano, y la cifra final de la temporada podría acercarse o incluso superar los 15.000 fallecidos asociados a la canícula de 2003, afirmó este viernes la ministra de Salud, Stéphanie Rist.