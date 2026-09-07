Subastan una histórica e inédita tarjeta de Kobe Bryant y LeBron James: cuánto vale + Agregar ámbito en









Tras casi dos décadas guardada en una colección privada, la valiosa tarjeta 1/1 salió a la luz calificándose como PSA 8.

El 24 de septiembre se subasta por primera vez la tarjeta autografiada de Kobe Bryant y LeBron James de la colección Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman 2007-08. Una de las tarjetas más valiosas. IA

Una de las tarjetas deportivas más codiciadas e históricas del baloncesto moderno ha salido a subasta pública por primera vez. Se trata de la célebre Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman 2007-08, una pieza única (1/1) que incluye autógrafos firmados a mano y parches de camisetas con el logo de la NBA utilizados en partidos por Kobe Bryant y LeBron James.

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Permaneciendo oculta durante casi 20 años en una colección privada y sin certificar, la tarjeta fue adquirida recientemente de forma confidencial y calificada por la Professional Sports Authenticator (PSA) con una nota de PSA 8 (en una escala del 1 al 10) en agosto de 2026. Además del autógrafo en tinta azul, LeBron James incluyó en su firma la inscripción con su histórico dorsal "23".

La subasta se está llevando a cabo a través de la plataforma especializada Alt y estará abierta hasta el próximo 24 de septiembre. A pocas horas de su apertura , la puja escaló rápidamente superando la barrera de los u$s2,47 millones.

Una tarjeta deportiva única, con autógrafos y parches de camisetas con el logo de la NBA usados en partidos por Kobe Bryant y LeBron James, sañió a la luz casi dos décadas después de su lanzamiento original. Se subastará públicamente por primera vez el 24 de septiembre. @PSAcard La temporada 2007-08 posee un valor simbólico trascendental para ambas figuras de la NBA. Kobe Bryant obtuvo durante esa campaña el único premio MVP de la temporada regular de su carrera, promediando 28,3 puntos y liderando a Los Angeles Lakers hasta las Finales de la NBA. En tanto, LeBron James, vistiendo la camiseta de los Cleveland Cavaliers, conquistó su primer título de máximo anotador de la NBA, registrando un promedio de 30 puntos por partido.

¿Un nuevo récord en el mercado de coleccionismo? La tarjeta pertenece a la misma mítica serie Exquisite Collection que ostenta el récord absoluto de la tarjeta deportiva más cara vendida en subasta pública: la Dual Logoman 1/1 de Kobe Bryant y Michael Jordan, subastada por u$s12,93 millones en agosto de 2025.

Hasta la fecha, existen precedentes notables de tarjetas similares de la pareja Bryant-James: Una versión de la colección 2009-10 (calificada PSA 6.5/DNA 9) se adjudicó en Goldin por u$s1,16 millones y otra edición doble de la temporada 2004-05 alcanzó los u$s 840.000 en 2023. Para la plataforma Alt, esta consignación representa un hito comercial tras registrar un volumen de ventas de u$s55,5 milloness en agosto de 2026, posicionándose únicamente por detrás de gigantes del sector como eBay (u$s613,4 millones) y Fanatics Collect (u$s130,8 millones).