Intervención de EEUU en el dólar: para la city da un alivio de corto plazo, pero siguen las dudas sobre el esquema post 26-O

Analistas coincidieron en que la decisión del gobierno norteamericano mantendrá la calma cambiaria hasta las elecciones, pero aún no hay consenso sobre el esquema cambiario luego de los comicios a fin de mes.

El escenario que se le abre al gobierno a partir de ahora no está exento de riesgos.

La intervención del Tesoro norteamericano este jueves, un nuevo paso en el auxilio de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei , le permitirá al equipo económico sortear las presiones cambiarias del dólar hasta los comicios del 26 de octubre, según diferentes economistas.

Sin embargo, las dudas aún persisten respecto al futuro del sistema de bandas , debido a que hasta hace unos días era casi una certeza que desaparecerían después de las elecciones , pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó que se trata de un esquema que " sigue siendo adecuado" .

El economista jefe de Puente, Eric Ritondale , destacó que la línea de swap por u$s20.000 millones y la intervención directa en el mercado cambiario "constituyen medidas contundentes para modificar las expectativas en el corto plazo". Destacó que "no solo aporta liquidez, sino también validación política y credibilidad externa a las reformas en curso".

En este sentido, mencionó que "en un mercado que comenzaba a descontar tensiones crecientes , una intervención de esta escala tiene capacidad para reanclar expectativas, fortalecer las paridades soberanas, tanto de los bonos en moneda extranjera y local, y moderar presiones cambiarias, al menos en el horizonte electoral inmediato ".

Aunque Ritondale reconoció que "resta definir su implementación concreta, la señal que emite Washington es inequívoca: hay voluntad de sostener el proceso de estabilización argentino con recursos de magnitud y velocidad inusuales ".

De manera similar, el economista Luis Secco argumentó que se trató de "una señal muy potente" para los mercados, por lo que "debería comprimir brecha, bajar riesgo y dar rally en activos". Además, "evita una corrida en la previa electoral y limita daños tras la semana legislativa adversa y el ruido creciente por corrupción".

Por su parte, Econviews destacó que "el swap reforzaría las reservas contables, otorgando un 'colchón' adicional de dólares para enfrentar una eventual corrida". Además, remarcaron que "podría haber fondos adicionales para la intervención directa en el mercado cambiario (que ya se usaron este jueves), sumado a la posibilidad de que el Tesoro compre bonos argentinos. Un combo muy positivo para la Argentina".

dolar blue La manera en que el Gobierno acumule reservas sigue siendo una incógnita.

¿Vamos las bandas?

En otro momento de su análisis, Secco remarcó los dichos de Bessent sobre que la banda de flotación “sigue siendo adecuada para cumplir con su propósito”. En su opinión, esa definición del funcionario trumpista "descarta, al menos en el cortísimo plazo, cambios de régimen (no dolarización) y blinda la defensa del esquema vigente".

Por su parte, los analistas de Econviews también se hicieron eco de los dichos del secretario del Tesoro, pero le dieron una interpretación diferente: "Algo que llamó la atención es que Bessent avaló las bandas cambiarias, aunque deja abierta la posibilidad de que el techo pueda ser diferente".

Mientras, la consultora LCG argumentaron que "dado que habrá una auditoría más cercana por parte del gobierno y del FMI (auditoría que será tanto económica como política, supervisando la "coalition building" del gobierno local), todavía sigue siendo probable que luego de las elecciones sobrevenga el fin de las bandas cambiarias".

El objetivo, explicaron, sería "ir a un esquema más flexible y acorde al equilibrio externo y la acumulación de reservas, algo que viene pidiendo el FMI desde el acuerdo firmado en abril".

Las dudas hacia delante para el dólar

Secco opinó que, de todas maneras, el escenario que se le abre al gobierno a partir de ahora no está exento de riesgos, ya que "no garantiza reversión del clima político" debido a que, entre otros motivos, "no le asegura una recuperación de la intención de voto" sino que "evita mayor deterioro de las chances electorales del oficialismo".

En plano económico, el analista mencionó que la posibilidad de que el "éxito inicial lleve a persistir en la defensa de un tipo de cambio desalineado", en una situación similar a como ocurrió a principios de año con el FMI. "Se quema munición escasa y deja el ajuste para después", sintetizó.

Por su parte, desde Econviews destacaron que "lo que falta ahora es la letra chica, que va a mostrar lo que Argentina tendrá que hacer a cambio". Y mencionaron que "una incógnita es cual puede ser el papel del FMI, si es que tiene alguno". Además, mencionaron que "el verdadero test sigue siendo cómo fortalecer las cuentas externas".

Y agregaron: "El apoyo de Estados Unidos puede darle aire y tiempo, pero no resuelve los desequilibrios de fondo. Este nuevo salvataje ofrece otra oportunidad para recalibrar el programa, repensar el esquema cambiario y cómo acumular reservas. Si se aprovecha bien, puede marcar un punto de inflexión; si se desperdicia, probablemente sea el último salvavidas".