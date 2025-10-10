La inflación de los trabajadores marcó 2,2% en septiembre y tocó el nivel más alto desde abril

El incremento de precios acumula cuatro meses consecutivos de aceleración, con Transporte, Bienes y Servicios Varios y Recreación y Cultura liderando las subas. En términos interanuales, el indicador alcanzó 31%, mientras que la proyección para el cierre de 2025 se ubica en torno al 28,6%.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) informaron que la inflación de los trabajadores se ubicó en 2,2% durante septiembre, acelerándose respecto del 1,6% registrado en agosto , un dato similar al IPC de CABA. Se trata del nivel más alto desde abril y marca cuatro meses consecutivos de incremento.

En la medición interanual, el índice alcanzó el 31%, el registro más bajo desde 2018 . En tanto, la inflación acumulada en los primeros nueve meses de 2025 llegó al 20,8%. De mantenerse esta tendencia, se proyecta que el año cerraría en torno al 28,6%.

El relevamiento destacó que las divisiones con mayores incrementos fueron Transporte (+3,6%) , traccionado por aumentos en pasajes aéreos, vehículos y combustibles; Bienes y Servicios Varios (+2,8%); y Recreación y Cultura (+2,4%), donde incidieron las subas en cuidado personal y paquetes turísticos.

Por el contrario, Alimentos y Bebidas —el rubro de mayor peso en la canasta— mostró un alza más moderada del 1,6% , lo que contribuyó a contener el índice general.

Nicolás Trotta , director ejecutivo del CCD y exministro de Educación, apuntó contra el Gobierno por la aceleración inflacionaria. " Con las elecciones de octubre a la vista, la inflación muestra una preocupante aceleración . Esto siembra dudas sobre el supuesto único logro del gobierno", señaló.

El funcionario remarcó que "la gestión ha fracasado en contener el tipo de cambio y la pérdida de divisas, que son los motores de la inflación, sumados al incremento de tarifas y al creciente endeudamiento externo". Además, subrayó que según datos de julio del INDEC, los salarios privados registrados continúan por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

Se proyecta que el año cerraría en torno al 28,6%.

El factor cambiario y las tarifas reguladas

Fabián Amico, coordinador general del IET, explicó que la aceleración inflacionaria tiene dos causas centrales: las subas de precios regulados y el tipo de cambio. "Dada la ponderación que utiliza el INDEC, la suba de Transporte representa casi el 20% de la inflación de septiembre", detalló.

Con relación al impacto cambiario, Amico advirtió que "en momentos de aceleración inflacionaria los traslados de costos a precios son más lentos". Y alertó: "El índice de precios mayoristas mostró una notable aceleración en productos primarios y agropecuarios, algo que forzosamente se verá reflejado en los precios minoristas en los meses que siguen".

Disparidades según estrato social

El análisis del IET reveló diferencias significativas según la situación laboral del jefe de hogar. Los hogares con jefes asalariados registrados y no asalariados registraron una inflación del 2,2%, superior a la de hogares no registrados y desocupados (en torno al 2%), debido al menor peso de los alimentos en las canastas de estos últimos.

Los jubilados, en tanto, registraron una inflación del 2,08%, beneficiados por aumentos moderados en medicamentos. Por género, los hogares con jefe varón presentaron un incremento levemente superior (2,2%) por el mayor impacto del transporte privado.

Por nivel de ingreso, la inflación fue más elevada en los hogares de mayores recursos (2,4% en el decil 10) y más baja en los de menores ingresos (1,9% en deciles 1 y 2), lo que refleja que los rubros que más subieron son consumidos principalmente por los sectores altos.

A nivel ocupacional, ramas de altos ingresos como finanzas, minería y servicios profesionales experimentaron una inflación más intensa, mientras que sectores de bajos ingresos como construcción y servicio doméstico registraron alzas menores.